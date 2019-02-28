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Либерж Кпадону отказалась от работы в эскорте

Экс-участница скандального «Дома-2» Либерж Кпадону отказалась от поступившего ей предложения работать в эскорте. Девушка даже показала в Сети скриншот переписки с представителем агентства, который завуалированно намекнул ей на прибыльную профессию.

Либерж Кпадону отказалась от работы в эскорте


Либерж Кпадону ушла за периметр уже давно, после чего часто появлялась в эфирах в роли ведущей, а позже даже работала на телестройке закадровым сотрудником. Со времён своего участия в «Доме-2» девушка похудела и стала выглядеть ещё более привлекательной, нежели ранее, что хорошо видно по её снимкам в Instagram-профиле.

Недавно бывшую проектную красавицу заметили представители агентства знакомств, которые в личной переписке намекнули ей на возможность получения хорошей прибыли за согласие использовать её фотографии на определённых сайтах. Более того, предложили по желанию поддерживать «общение» с клиентами.

Либерж Кпадону отказалась от работы в эскорте


Позже Либерж Кпадону разместила в Сети скриншот сообщения с поступившим предложением, показав, что работать в эскорте отказалась. Поклонники остались довольны тем, что девушка проявила себя с лучшей стороны и не погналась за «лёгкими» деньгами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:45

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