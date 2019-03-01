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Диетологи составили список лучших продуктов для разгрузочных дней

Диетологи уверяют, что разгрузочные дни необходимы, так как они позволяют с легкостью избавиться от лишних килограмм. Специалисты составили список специальных продуктов, которые лучше всего подходят для подобных целей.
Диетологи составили список лучших продуктов для разгрузочных дней

Самым полезным продуктом в разгрузочный день медики назвали кефир. Употреблять данный продукт лучше всего людям, которые постоянно вынуждены передвигаться и вести активный рабочий день. По словам диетологов, стоит кефир пить каждые два часа по одинаковой небольшой порции.

Еще одними не менее эффективными продуктами в разгрузочные дни считаются гречка и белок. Также эксперты включили в список такие фрукты как яблоки. Для того, чтобы устроить себе яблочную «разгрузку» необходимо иметь в среднем полтора килограмма фруктов на одни сутки. Важным является тот факт, что яблоки можно употреблять и в сыром и в запеченном виде, а также с медом.
Диетологи составили список лучших продуктов для разгрузочных дней

Диетологи предлагают попробовать устроить себе комбинированный разгрузочный день. В меню такого выбора входит отварной белок с яйца и киви. В течение дня разрешается съесть до 6 белков и 4 киви. Белок будет помогать усваиваться клетчатке, которая содержится во фрукте.

Специалисты утверждают, что именно перечисленные продукты являются лучшими для употребления в разгрузочные дни.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 02:09

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