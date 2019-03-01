Диетологи составили список лучших продуктов для разгрузочных дней





Самым полезным продуктом в разгрузочный день медики назвали кефир. Употреблять данный продукт лучше всего людям, которые постоянно вынуждены передвигаться и вести активный рабочий день. По словам диетологов, стоит кефир пить каждые два часа по одинаковой небольшой порции.Еще одними не менее эффективными продуктами в разгрузочные дни считаются гречка и белок. Также эксперты включили в список такие фрукты как яблоки. Для того, чтобы устроить себе яблочную «разгрузку» необходимо иметь в среднем полтора килограмма фруктов на одни сутки. Важным является тот факт, что яблоки можно употреблять и в сыром и в запеченном виде, а также с медом.Диетологи предлагают попробовать устроить себе комбинированный разгрузочный день. В меню такого выбора входит отварной белок с яйца и киви. В течение дня разрешается съесть до 6 белков и 4 киви. Белок будет помогать усваиваться клетчатке, которая содержится во фрукте.Специалисты утверждают, что именно перечисленные продукты являются лучшими для употребления в разгрузочные дни.