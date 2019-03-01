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Apple уволила 190 сотрудников, трудившихся над созданием беспилотного автомобиля

Представители американской компании Apple объявили об увольнении около 190 сотрудников. В частности, сокращение коснулось отдела, где группа инженеров разрабатывала беспилотный автомобиль Titan.
Apple уволила 190 сотрудников, трудившихся над созданием беспилотного автомобиля

В отдел развития занятости штата Калифорния, США поступило письмо от компании Apple, где говорится о намерении уволить около 200 человек, которые работали над созданием Project Titan. Из этого количества 33 сотрудника были инженерами аппаратного обеспечения и 31 - инженеры проектировщики, а также 22 программиста. Из общего числа уволенных, 46 сотрудников занимали руководящие должности. Согласно письму, которое написала старший консультант по связям с работниками компании Apple, Пэм Оянаги, все уволенные заблаговременно уведомлены о будущем сокращении и оно будет на постоянной основе.

В январе текущего года руководство «яблочного» гиганта официально подтвердило, что вынуждено уволить 190 человек. Это событие назвали «Падением Титана». Производитель iPhone все чаще сталкивается с массовым падением продаж своей продукции, поэтому приходится идти на такие меры. К слову, в 2014 стартовал запуск проекта разработки беспилотных автомобилей от Apple, и с тех пор данный отдел страдает от многочисленных «текучек» в кадровом составе.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:06

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