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Алёна Савкина и Ольга Рапунцель скоро станут главными соперниками на проекте

Зрители телестройки «Дом-2» считают, что в скором времени Алёна Савкина и Ольга Рапунцель станут самыми главными соперниками. Несмотря на своё родство, сёстры без колебаний приняли вызов руководства проекта, чтобы доказать превосходство друг над другом.

Алёна Савкина и Ольга Рапунцель скоро станут главными соперниками на проекте


Алёна Савкина и Ольга Рапунцель только первое время после прихода младшей сестры на проект казались сплочёнными и понимающими друг друга родственниками. Постепенно Рапунцель-младшая начала вливаться в коллектив и даже завоевала расположение зрителей, после чего внезапно забеременела от Ильи Яббарова. Несмотря на попытки стать ничем не хуже старшей сестры, Алёна Савкина, считают зрители не сможет её переплюнуть, так как Ольга Рапунцель первой пришла на проект, где самостоятельно создавала свою семью и историю.

Алёна Савкина и Ольга Рапунцель скоро станут главными соперниками на проекте


Учитывая это, многие фанаты телестройки «Дом-2» считают, что в скором времени Савкина и Рапунцель станут главными соперниками, особенно после предложения руководства выбрать одну из девушек, чтобы отдать ей первенство в баттле сестёр и назначить брендом реалити-шоу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:34

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