Аналитики: Apple Watch занимают половину мирового рынка смарт-часов
В Strategy Analytics решили изучить показатели продаж смарт-часов за последнюю четверть 2018 года. Аналитики выяснили, что умные хронометры Apple Watch смогли занять половину мирового рынка девайсов.
Согласно статистике, всего пользователи по всему миру приобрели до 18,2 млн умных наручных часов, что составило 56% результата. Всего на протяжении года продажи достигли 45 млн единиц, а это 54% прироста. Интересно, что лидирующие позиции занимают смарт-часы компании из Купертино.
Apple досталось 50,7% рынка устройств, оставив конкурентов позади. В 2017 году доля Apple Watch была 60,4%. Этот факт можно объяснить общим ростом рынка. «Яблочной» корпорации удалось продать 9,2 млн единиц за последнюю четверть прошлого года. Второе место заняли продукты Fitbit, проданные в количестве 2,3 млн тов за квартал и 5,5 млн за весь год. В 2017 результат достиг только 0,5 млн часов.
По мнению экспертов, у Samsung хорошие показатели – 2,4 млн девайсов за четвертый квартал и 5,5 млн за год. В 2017 году результаты продаж составляли 0,6 и 3,1 млн соответственно. Замыкающие позиции достались смарт-устройствам от Garmin, которые приобрели 3,2 млн юзеров, в сравнении с прошлым годом, когда было продано 2,2 млн умных хронометров.
Согласно статистике, всего пользователи по всему миру приобрели до 18,2 млн умных наручных часов, что составило 56% результата. Всего на протяжении года продажи достигли 45 млн единиц, а это 54% прироста. Интересно, что лидирующие позиции занимают смарт-часы компании из Купертино.
Apple досталось 50,7% рынка устройств, оставив конкурентов позади. В 2017 году доля Apple Watch была 60,4%. Этот факт можно объяснить общим ростом рынка. «Яблочной» корпорации удалось продать 9,2 млн единиц за последнюю четверть прошлого года. Второе место заняли продукты Fitbit, проданные в количестве 2,3 млн тов за квартал и 5,5 млн за весь год. В 2017 результат достиг только 0,5 млн часов.
По мнению экспертов, у Samsung хорошие показатели – 2,4 млн девайсов за четвертый квартал и 5,5 млн за год. В 2017 году результаты продаж составляли 0,6 и 3,1 млн соответственно. Замыкающие позиции достались смарт-устройствам от Garmin, которые приобрели 3,2 млн юзеров, в сравнении с прошлым годом, когда было продано 2,2 млн умных хронометров.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:30