Аналитики: Apple Watch занимают половину мирового рынка смарт-часов





Согласно статистике, всего пользователи по всему миру приобрели до 18,2 млн умных наручных часов, что составило 56% результата. Всего на протяжении года продажи достигли 45 млн единиц, а это 54% прироста. Интересно, что лидирующие позиции занимают смарт-часы компании из Купертино.Apple досталось 50,7% рынка устройств, оставив конкурентов позади. В 2017 году доля Apple Watch была 60,4%. Этот факт можно объяснить общим ростом рынка. «Яблочной» корпорации удалось продать 9,2 млн единиц за последнюю четверть прошлого года. Второе место заняли продукты Fitbit, проданные в количестве 2,3 млн тов за квартал и 5,5 млн за весь год. В 2017 результат достиг только 0,5 млн часов.По мнению экспертов, у Samsung хорошие показатели – 2,4 млн девайсов за четвертый квартал и 5,5 млн за год. В 2017 году результаты продаж составляли 0,6 и 3,1 млн соответственно. Замыкающие позиции достались смарт-устройствам от Garmin, которые приобрели 3,2 млн юзеров, в сравнении с прошлым годом, когда было продано 2,2 млн умных хронометров.