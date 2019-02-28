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Алёна Водонаева раскритиковала полную фигуру модели Эшли Грэм

Бывшая звезда «Дома-2» Алёна Водонаева раскритиковала полную фигуру американской модели Эшли Грэм. Со слов ведущей, зарубежная красавица является ярким примером того, что тяжёлая еда может сделать с женским телом.

Алёна Водонаева раскритиковала полную фигуру модели Эшли Грэм


Алёна Водонаева регулярно хвастается в Instagram своей фигурой, пропагандируя в Сети исключительно здоровый образ жизни. Новый пост экс-звезда «Дома-2» посвятила критике американской модели Эшли Грэм, а точнее её полной фигуры.

Как считает Водонаева, модель явно не знает, что такое удовлетворённость собственным телом, так как с такими крупными размерами просто невозможно любить себя и с радостью смотреться в зеркало. Также звезда напомнила, что именно так и выглядят люди, которые позволяют себе есть всё, что якобы вкусно. В таких случаях, уверяет Водонаева, не поможет даже спорт.

Алёна Водонаева раскритиковала полную фигуру модели Эшли Грэм


Экс-проектантка «Дома-2» призвала не только женщин, но и мужчин следить за тем, чем они питаются, выбирать только лёгкую пищу и не потреблять её слишком много. В таком случае, с её слов, любой сможет полюбить своё отражение в зеркале и не стесняться носить облегающую одежду.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:59

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