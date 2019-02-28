Алёна Водонаева раскритиковала полную фигуру модели Эшли Грэм

Алёна Водонаева регулярно хвастается в Instagram своей фигурой, пропагандируя в Сети исключительно здоровый образ жизни. Новый пост экс-звезда «Дома-2» посвятила критике американской модели Эшли Грэм, а точнее её полной фигуры.Как считает Водонаева, модель явно не знает, что такое удовлетворённость собственным телом, так как с такими крупными размерами просто невозможно любить себя и с радостью смотреться в зеркало. Также звезда напомнила, что именно так и выглядят люди, которые позволяют себе есть всё, что якобы вкусно. В таких случаях, уверяет Водонаева, не поможет даже спорт.Экс-проектантка «Дома-2» призвала не только женщин, но и мужчин следить за тем, чем они питаются, выбирать только лёгкую пищу и не потреблять её слишком много. В таком случае, с её слов, любой сможет полюбить своё отражение в зеркале и не стесняться носить облегающую одежду.