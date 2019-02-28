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Сева Новгородцев раскрыл секрет успеха Сергея Шнурова и Гарика Сукачёва

Сева Новгородцев, являющийся легендарным радиоведущим, раскрыл секрет известности лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и рок-исполнителя Гарика Сукачева. По его мнению, успех российских музыкантов заключается в использовании «большевистских» приемов в своем творчестве.

Сева Новгородцев раскрыл секрет успеха Сергея Шнурова и Гарика Сукачёва


Новгородцев заявил, что Сукачев является интеллигентным человеком, режиссером, а также очень хорошим актером. Но на своих концертах он пробуждает в своих зрителях анархистов, хулиганов, «безбашенных» людей, «позволяющих себе все». По мнению ведущего, Шнуров также пользуется данной традицией, так как это является гарантированным успехом.

Сева Новгородцев раскрыл секрет успеха Сергея Шнурова и Гарика Сукачёва


Ранее интернет-издание «Dni24»сообщало , что Сергей Шнуров в соцсети Instagram обнародовал совместную «романтическую» публикацию со своей новой супругой Ольгой Абрамовой.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:57

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