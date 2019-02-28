Первая любовь Анастасии Ивлеевой винит себя в их ссорах





Сегодня Анастасия Ивлеева имеет в социальной сети Instagram около 10 млн подписчиков, она была ведущей телепередачи «Орел и Решка. Перезагрузка» и сыграла главную роль в комедийном ситкоме под названием «Туристическая полиция». Также она состоит в отношениях с известным российским рэп-исполнителем Элджеем. Знаменитость родом из деревни Разметелево, которая расположена под Санкт-Петербургом. Теперь о ней говорят ее одноклассники, одному из которых Ивлеева когда-то подарила букет белых роз. Вокруг знаменитости все время происходили забавные истории.Однажды она поспорила с тем самым парнем, который ухаживал за ней в старших классах, на 1 килограмм мороженого. А уговором было не говорить матерные слова. Конечно же, она проиграла, и весь класс наелся лакомством до овала.Что касается отношений Анастасии Ивлеевой с одноклассниками, то она предпочитала всегда мужскую компанию. С одним из них блогер встречалась, однако, по его словам, отношения были исключительно платоническими. Но простыми их назвать он не может, поскольку у обоих сложные характеры, и возраст также очень влиял, мол, молодые-зеленые. Он признался, что винит в себя в том, что на выпускном вечере испортил возлюбленной настроение.Теперь же Ивлеева больше не поздравляет его с днем рождения, который, к слову 1 марта. Хотя раньше она всегда звонила и отпускала шуточки касательно, того что он уже постарел, хотя сама артистка родилась 8 марта и он отшучивался, что скоро тоже его догонит.