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Милана Тюльпанова хочет семью, но возвращаться к Александру Кержакову не собирается

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала поклонникам, что мечтает завести семью, однако к бывшему мужу возвращаться не намерена. Такое заявление знаменитость сделала в микроблоге социальной сети Instagram.
Милана Тюльпанова хочет семью, но возвращаться к Александру Кержакову не собирается

Как стало известно из соцсети, Тюльпанова находится дома. Сейчас девушка болеет, поэтому в появившиеся свободное время решила пообщаться с подписчиками в Instagram и ответить на все их вопросы. Фанатам Милана Тюльманова призналась, что мечтает влюбиться. Однако сейчас она может думать только о сыне Артемии. Блогер сообщила: пока продолжается бракоразводный процесс и еще не принято решения с кем останется наследник бывшей четы Кержаковых, ни о каких мужчинах и речи быть не может.

Мечтая о своем деле, Тюльпанова находится в поиске себя. Она не прекращает заниматься саморазвитием, проходит обучение, желая стать телеведущей и принимает участие в благотворительных вечерах. На сегодняшний день девушка еще не сменила документы и остается под фамилией Кержакова. Однако она заметила, что это только до тех пор, пока решением суда их не разведут официально.

Раньше Тюльпанова призналась подписчиком, что никогда не имела проблем с наркотиками. Она принимала антидепрессанты из-за смерти отца.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:43

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