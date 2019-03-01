UAZ Patriot наделили зеленой внедорожной «Life Style» версией
UAZ Patriot получил очень зеленую внедорожную «Life Style» вариацию. Принимать заказы на это транспортное средство дилеры UAZ начнут в марте текущего года.
Данные авто получат ярко зелёный окрас кузова. Машина оснащается оригинальными колёсными дисками, эмблемой на водительской/багажной двери, текстильными напольными ковриками со специальной окантовкой. Для Life Style за основу взяли авто в современной комплектации Optimum. Базовая версия внедорожника получила климат-контроль, аудиосистему с 4 динамиками, атермальные задние/боковые стекла, парктроники. Спецверсия оснащается 18-дюймовыми надёжными колёсами, дополнительным отопителем автомобильного салона, предпусковым специальным подогревателем с таймером, удобной камерой заднего вида, современной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем/навигацией, подогревом передних сидений/лобового стекла, сильными противотуманными фарами.
Возможно расширение списка оснащения лебедкой, надёжной блокировкой заднего специального межколесного дифференциала. Начальная цена новой версии составляет 894 тысячи рублей.
Данные авто получат ярко зелёный окрас кузова. Машина оснащается оригинальными колёсными дисками, эмблемой на водительской/багажной двери, текстильными напольными ковриками со специальной окантовкой. Для Life Style за основу взяли авто в современной комплектации Optimum. Базовая версия внедорожника получила климат-контроль, аудиосистему с 4 динамиками, атермальные задние/боковые стекла, парктроники. Спецверсия оснащается 18-дюймовыми надёжными колёсами, дополнительным отопителем автомобильного салона, предпусковым специальным подогревателем с таймером, удобной камерой заднего вида, современной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем/навигацией, подогревом передних сидений/лобового стекла, сильными противотуманными фарами.
Возможно расширение списка оснащения лебедкой, надёжной блокировкой заднего специального межколесного дифференциала. Начальная цена новой версии составляет 894 тысячи рублей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00