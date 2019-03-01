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UAZ Patriot наделили зеленой внедорожной «Life Style» версией

UAZ Patriot получил очень зеленую внедорожную «Life Style» вариацию. Принимать заказы на это транспортное средство дилеры UAZ начнут в марте текущего года.

UAZ Patriot наделили зеленой внедорожной «Life Style» версией


Данные авто получат ярко зелёный окрас кузова. Машина оснащается оригинальными колёсными дисками, эмблемой на водительской/багажной двери, текстильными напольными ковриками со специальной окантовкой. Для Life Style за основу взяли авто в современной комплектации Optimum. Базовая версия внедорожника получила климат-контроль, аудиосистему с 4 динамиками, атермальные задние/боковые стекла, парктроники. Спецверсия оснащается 18-дюймовыми надёжными колёсами, дополнительным отопителем автомобильного салона, предпусковым специальным подогревателем с таймером, удобной камерой заднего вида, современной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем/навигацией, подогревом передних сидений/лобового стекла, сильными противотуманными фарами.

Возможно расширение списка оснащения лебедкой, надёжной блокировкой заднего специального межколесного дифференциала. Начальная цена новой версии составляет 894 тысячи рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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