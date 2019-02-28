«Эгоистка» Ольги Бузовой стала официальным треком фильма «Любовницы»
Новая песня «Эгоистка» Ольги Бузовой стала официальным треком фильма «Любовницы», долгожданная премьера которого в России запланирована уже на сегодня. Певица рассказала подписчикам в Instagram, что композиция пришлась по вкусу сразу всем, и продюсерам, и режиссёру комедии.
Ольга Бузова, выпуская новый трек «Эгоистка», даже не догадывалась о том, что его будут слушать не только её преданные поклонники, но и те, кто такого желания не проявит. Композиция, как оказалось, идеально подошла по смыслу к фильму «Любовницы», который уже с сегодняшнего дня начинают показывать во всех российских кинотеатрах.
Со слов самой Ольги Бузовой, она была приятно удивлена, когда ей предложили сделать вот такую коллаборацию, а также полностью прониклась смыслом песни во время записи клипа, который презентовала тоже сегодня. Посмотреть видеоработу на песню Ольги Бузовой «Эгоистка» можно уже сейчас на её официальном YouTube-канале.
Ольга Бузова, выпуская новый трек «Эгоистка», даже не догадывалась о том, что его будут слушать не только её преданные поклонники, но и те, кто такого желания не проявит. Композиция, как оказалось, идеально подошла по смыслу к фильму «Любовницы», который уже с сегодняшнего дня начинают показывать во всех российских кинотеатрах.
Со слов самой Ольги Бузовой, она была приятно удивлена, когда ей предложили сделать вот такую коллаборацию, а также полностью прониклась смыслом песни во время записи клипа, который презентовала тоже сегодня. Посмотреть видеоработу на песню Ольги Бузовой «Эгоистка» можно уже сейчас на её официальном YouTube-канале.