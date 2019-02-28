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«Эгоистка» Ольги Бузовой стала официальным треком фильма «Любовницы»

Новая песня «Эгоистка» Ольги Бузовой стала официальным треком фильма «Любовницы», долгожданная премьера которого в России запланирована уже на сегодня. Певица рассказала подписчикам в Instagram, что композиция пришлась по вкусу сразу всем, и продюсерам, и режиссёру комедии.

«Эгоистка» Ольги Бузовой стала официальным треком фильма «Любовницы»


Ольга Бузова, выпуская новый трек «Эгоистка», даже не догадывалась о том, что его будут слушать не только её преданные поклонники, но и те, кто такого желания не проявит. Композиция, как оказалось, идеально подошла по смыслу к фильму «Любовницы», который уже с сегодняшнего дня начинают показывать во всех российских кинотеатрах.

«Эгоистка» Ольги Бузовой стала официальным треком фильма «Любовницы»


Со слов самой Ольги Бузовой, она была приятно удивлена, когда ей предложили сделать вот такую коллаборацию, а также полностью прониклась смыслом песни во время записи клипа, который презентовала тоже сегодня. Посмотреть видеоработу на песню Ольги Бузовой «Эгоистка» можно уже сейчас на её официальном YouTube-канале.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:27

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