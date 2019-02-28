В Карачаево-Черкесии шестеро пострадали и один погиб при сходе лавины





В Карачаево-Черкесской Республике в горах недалеко от курорта Архыз группа туристов из Московской области попала под лавину. Экстремалы, по информации Telegram-канала Mash, отправились кататься на лыжах в закрытую зону. В то время, как начался сход лавины, группа не была подготовлена к спуску. Её сопровождал гид, жизнь которому спасти не удалось.Шестеро туристов оказались с головой накрыты снегом. Спасатели вытащили пострадавших, отправив их на госпитализацию вертолётами. По предварительным данным, тяжёлых травм большинство лыжников не получило.С множественными переломами в госпиталь поступил сотрудник банка "Открытие". 50-летний пострадавший занимает должность директора казначейства.