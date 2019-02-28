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Любовь Успенская пила алкоголь и била посуду во время празднования юбилея

Празднуя свой 65 день рождения королева русского шансона Любовь Успенская пила водку и била посуду в дорогом ресторане. Соответствующее видео знаменитость разместила в микроблоге социальной сети Instagram.
Любовь Успенская пила алкоголь и била посуду во время празднования юбилея

Свой юбилей именинница праздновала в кругу родных и близких ей людей. В опубликованном видеоролике знаменитости подносят рюмку с напитком, который она выпила одним глотком под всеобщие возгласы гостей «Пей до дна!» и пение цыган. После того, как сосуд был опорожнен, певица разбила его о пол в ресторане.

Ранее Любовь Успенская заявляла поклонникам, что уже на протяжение нескольких месяцев вообще не употребляет напитки, содержащие алкоголь. По словам звезды, даже встречая Новый год она ограничилась соком. Знаменитость уверяет, что спиртосодержащие напитки – это один из главнейших врагов фигуры, он способствуют набору лишнего веса.

Свой юбилей исполнительница встретила в белоснежном приталенном платье с открытыми плечами, которое было расшито блестящими камнями по всей длине. На шею певица надела украшение в виде розы.

Менее чем за три часа пост Успенской в социальной сети набрал более 70-ти тысяч лайков. Фанаты «засыпали» кумира поздравлениями с прошедшим праздником и пожеланиями творческих успехов.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 19:15

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