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Илья Яббаров показал новый снимок с новорождённым сыном

Участник телестройки «Дом-2» Илья Яббаров показал в Instagram новый снимок с новорождённым сыном. Мужчина не скрывает радости, вызванной возможностью видеть своего ребёнка в любое удобное для него время.

Илья Яббаров показал новый снимок с новорождённым сыном


Илья Яббаров продолжает удивлять подписчиков в Instagram своим резко изменившимся отношением к жизни. С тех пор, как участник «Дома-2» узнал о рождении сына, он во всю старается соответствовать образу заботливого и ответственного отца, хоть и расстался с матерью ребёнка Алёной Савкиной.

Илья Яббаров показал новый снимок с новорождённым сыном


В своём микроблоге Илья Яббаров в очередной раз показал новый снимок с новорождённым сыном, а подписчики не могли не заметить, что рядом с малышом он сильно меняется даже внешне. Лицо участника, лежащего на кровати рядом с наследником, показалось фолловерам добрым, искренним и любящим, что обычно совершенно несвойственно скандальному Яббарову.

Стоит отметить, что на опубликованной фотографии проектант предусмотрительно прикрыл лицо сына стикером, так как они с Алёной Савкиной сошлись во мнениях на том, что до момента крещения не стоит называть имя и показывать ребёнка широкому кругу незнакомых людей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:48

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