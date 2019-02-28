Илья Яббаров показал новый снимок с новорождённым сыном





Илья Яббаров продолжает удивлять подписчиков в Instagram своим резко изменившимся отношением к жизни. С тех пор, как участник «Дома-2» узнал о рождении сына, он во всю старается соответствовать образу заботливого и ответственного отца, хоть и расстался с матерью ребёнка Алёной Савкиной.В своём микроблоге Илья Яббаров в очередной раз показал новый снимок с новорождённым сыном, а подписчики не могли не заметить, что рядом с малышом он сильно меняется даже внешне. Лицо участника, лежащего на кровати рядом с наследником, показалось фолловерам добрым, искренним и любящим, что обычно совершенно несвойственно скандальному Яббарову.Стоит отметить, что на опубликованной фотографии проектант предусмотрительно прикрыл лицо сына стикером, так как они с Алёной Савкиной сошлись во мнениях на том, что до момента крещения не стоит называть имя и показывать ребёнка широкому кругу незнакомых людей.