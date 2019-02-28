Владимир Пресняков обижается на 3-летнего сына из-за ультиматумов

Ставшие "Парой года 2019" по версии Moda Topical Пресняков и Подолькая рассказали о воспитании трёхлетнего сына Артемия. Супруги проживают вместе с 2005 года, а в 2015 завели общего ребёнка. В июне малышу исполнится 4 года, и он любит капризничать, проявляя твёрдость характера, на что певец порой обижается.Недавно, когда Артемия забирали из автомобиля, мальчик дался на руки матери, но не отцу. Преснякова всерьёз расстроила ситуация, однако жена утешила его, что сын всего лишь маленький ребёнок. Родители артиста также души не чают во внуке.Пресняков-старший часто звонит маме и папе Артемия, спеша в гости к их приезду с работы. Солист ВИА "Самоцветы" покупает внуку подарки, ездя на московский рынок радиотехники за игрушками: роботами и пистолетами. Недавно Артемию достался от Преснякова-старшего саксофон. Так музыкант хочет приучить мальчика к хорошей музыке.