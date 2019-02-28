АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт назвала основные советы по занятиям фитнесом в спортзале или дома
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

В Сочи нашли руины древнего христианского храма

Археологи Сочинского нацпарка нашли строения, которые напоминают древний христианский храм. Местонахождение находки между поселками Барановка и Варваровка.
В Сочи нашли руины древнего христианского храма

Вместо стен археологи обнаружили каменные блоки с известью, которая служила скрепляющим материалом, а в одном из помещений находится алтарь. Также ученые нашли фрагменты от глиняных изделий и пифосов, а размер храма 3,8 метров на 6,5 метров.

По словам археологов в этой местности могла стоять постройка, похожая на храм Агуа, который был расположен на пересечении рек Агва и Сочи. В связи с этим эксперты уверены, что оба здания могли быть возведены участниками абазинского сообщества для того, чтобы обслуживать путников и местных прихожан.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алёна Савкина и Ольга Рапунцель скоро
Аналитики: Apple Watch занимают
Любовь Успенская пила алкоголь и била
В Сочи нашли руины древнего
Алёна Водонаева раскритиковала полную
Владимир Пресняков обижается на
Ученые рассказали о воздействии секса
«Эгоистка» Ольги Бузовой стала
Samsung Galaxy A90 получит выдвижную
Ольга Серябкина в Instagram начала
В Карачаево-Черкесии шестеро пострадали
Сервис BritBox составит конкуренцию
Ирина Понаровская получила звание
Илья Яббаров показал новый снимок с
В Омской области пара скончалась
Нейросеть научилась показывать
Владимир Соловьёв раскритиковал
Обновленный Xiaomi Mi 9 получил
Сергей Жуков оказался строгим отцом,
Sony анонсировала мартовскую подборку
Беременная звезда «Дома-2» Катя
Старший сын Михаила Пореченкова сыграл
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес
В Великобритании аудиокассеты снова
Кристина Асмус показала фото, где
Профессор Фриц Волрат намерен с помощью
Захар Саленко объявил себя парой с
«Яндекс.Станция» поступила в продажу в
Любовь Успенская похвасталась фанатам
Настасья Самбурская анонсировала в
Просмотреть все новости