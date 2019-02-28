В Сочи нашли руины древнего христианского храма





Вместо стен археологи обнаружили каменные блоки с известью, которая служила скрепляющим материалом, а в одном из помещений находится алтарь. Также ученые нашли фрагменты от глиняных изделий и пифосов, а размер храма 3,8 метров на 6,5 метров.По словам археологов в этой местности могла стоять постройка, похожая на храм Агуа, который был расположен на пересечении рек Агва и Сочи. В связи с этим эксперты уверены, что оба здания могли быть возведены участниками абазинского сообщества для того, чтобы обслуживать путников и местных прихожан.