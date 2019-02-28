Ученые рассказали о воздействии секса на качество и продолжительность сна





Эксперты изучили данные опроса женщин старше 50 лет и обнаружили, что те, кто спал меньше 7 часов в день реже вступали в половой акт, по сравнению с представительницами прекрасного пола, отдыхающими 8 часов.Результаты исследования дают понять: активные занятия сексом перед сном значительно повышают в организме уровень «гормона любви» - окситоцина. Он не только снижает тревожность и вызывает ощущение удовлетворения, но и лучше расслабляет, понижая содержание кортизола в организме. Последний считается гормоном стресса, чей переизбыток может спровоцировать инсульт, острую сердечную недостаточность, а также нарушения функций почек.По мнению представителей научного мира, после сексуальной близости мужчины спят намного крепче и дольше. Это связано с выработкой пролактина, вызывающего сонливость, у слабого пола за крепкий и глубокий сон отвечает эстроген, также повышающийся после интима.