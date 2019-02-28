АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт назвала основные советы по занятиям фитнесом в спортзале или дома
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Ученые рассказали о воздействии секса на качество и продолжительность сна

В Университете Квинсленда поведенческих наук в Австралии ученым удалось провести исследование, подтверждающее пользу секса для человеческого организма. Специалисты выяснили: интимная близость положительно воздействует на качество и продолжительность сна, благодаря повышению окситоцина, передает CNN.
Ученые рассказали о воздействии секса на качество и продолжительность сна

Эксперты изучили данные опроса женщин старше 50 лет и обнаружили, что те, кто спал меньше 7 часов в день реже вступали в половой акт, по сравнению с представительницами прекрасного пола, отдыхающими 8 часов.

Результаты исследования дают понять: активные занятия сексом перед сном значительно повышают в организме уровень «гормона любви» - окситоцина. Он не только снижает тревожность и вызывает ощущение удовлетворения, но и лучше расслабляет, понижая содержание кортизола в организме. Последний считается гормоном стресса, чей переизбыток может спровоцировать инсульт, острую сердечную недостаточность, а также нарушения функций почек.

По мнению представителей научного мира, после сексуальной близости мужчины спят намного крепче и дольше. Это связано с выработкой пролактина, вызывающего сонливость, у слабого пола за крепкий и глубокий сон отвечает эстроген, также повышающийся после интима.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алёна Савкина и Ольга Рапунцель скоро
Аналитики: Apple Watch занимают
Любовь Успенская пила алкоголь и била
В Сочи нашли руины древнего
Алёна Водонаева раскритиковала полную
Владимир Пресняков обижается на
Ученые рассказали о воздействии секса
«Эгоистка» Ольги Бузовой стала
Samsung Galaxy A90 получит выдвижную
Ольга Серябкина в Instagram начала
В Карачаево-Черкесии шестеро пострадали
Сервис BritBox составит конкуренцию
Ирина Понаровская получила звание
Илья Яббаров показал новый снимок с
В Омской области пара скончалась
Нейросеть научилась показывать
Владимир Соловьёв раскритиковал
Обновленный Xiaomi Mi 9 получил
Сергей Жуков оказался строгим отцом,
Sony анонсировала мартовскую подборку
Беременная звезда «Дома-2» Катя
Старший сын Михаила Пореченкова сыграл
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес
В Великобритании аудиокассеты снова
Кристина Асмус показала фото, где
Профессор Фриц Волрат намерен с помощью
Захар Саленко объявил себя парой с
«Яндекс.Станция» поступила в продажу в
Любовь Успенская похвасталась фанатам
Настасья Самбурская анонсировала в
Просмотреть все новости