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В Омской области пара скончалась занимаясь сексом в автомобиле

В Большереченском районе Омской области была обнаружена пара, которая скончалась во время занятия сексом в транспортном средстве. Об этом общественности сообщил новостной портал Ом1.
В Омской области пара скончалась занимаясь сексом в автомобиле

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что погибшими оказались 40-летний хозяин автомобиля и его 37-летняя подруга. Оказалось, панику подняла мать погибшего. Женщина не дождалась наследника с вечерней прогулки и попросила его брата отправиться на поиски. Родственник знал, что усопший планировал посетить гараж, поэтому сразу отправился туда. Зайдя в помещение он обнаружил, что гараж полностью наполнен выхлопными газами, которые выделяла работающая машина марки «Волга». В автомобиле мужчина обнаружил брата и его девушку в полураздетом виде, которые уже были мертвы.

Руководитель межрайонного Большереченского следственного отдела СУ СКР по Омской области Алексей Шашлов сообщил представителям средству массовой информации, что на данный момент проходит проверка по факту гибели граждан Российской Федерации. По обнаруженным фактам будет приниматься процессуальное решение. Предварительно причиной смерти названо отравление выхлопными газами.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:44

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