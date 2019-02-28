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Samsung Galaxy A90 получит выдвижную поворотную камеру

Флагман Galaxy A90 от Samsung получит выдвижную поворотную камеру, сообщают инсайдеры. Благодаря инновационной технологии устройство позволит делать максимально качественные селфи-снимки.
Samsung Galaxy A90 получит выдвижную поворотную камеру

Пользователь Twitter с ником Steve H.McFly сообщил информацию от инсайдеров Samsung, который может в будущем представить Galaxy A90 с поворотной выдвижной камерой. На рынке гаджетов такое решение будет совершенно новым. Сравнить технологию можно с Oppo N1, где камера могла вращаться. Также подобное решение появилось у планшета Wexler Ultima 7 Twist.

В первую очередь разработчикам не придётся делать в экране флагмана вырез для фронтальной камеры, ведь она будет выдвигаться. В целом, необходимость в ней полностью отпадёт, если на основную камеру можно будет делать качественные селфи-снимки. Таким образом, Galaxy A90 станет претендентом в лидеры рейтинга DxOMark.

Выдвижная камера смартфона, согласно источникам, получит продвинутый автофокус, светосильный объектив и прочие вспомогательные системы. Напомним, что выйдет Galaxy A90 в этом году и будет стоить около 50 тысяч рублей.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:23

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