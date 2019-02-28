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Сервис BritBox составит конкуренцию стриминговому популярному сервису Netflix

Руководство британской вещательной корпорации BBC договорились с телевизионным каналом ITV касательно создания нового современного сервиса BritBox. Он составит прямую конкуренцию для стримингового популярного сервиса под названием Netflix.

Сервис BritBox составит конкуренцию стриминговому популярному сервису Netflix


BritBox должен быть запущен во 2 половине текущего года. Представителем ITV было отмечено, что BritBox поможет раскрыть британские таланты. При этом телевизионный канал собирается продолжать сотрудничество с Netflix. Согласно предположениям за подписку на новый современный сервис придётся заплатить 5 фунтов британских стерлингов. Стриминговый современный сервис Великобритании на сегодняшний день является доступным в рамках Северной Америки. Здесь на него подписались уже около 500 000 пользователей.

На BritBox хотят подписаться примерно 43 процента британских семей, а также около половины потенциальных пользователей Netflix в Британии. Для запуска BritBox в текущем году будет затрачено 25 млн фунтов стерлингов, а в следующем году – 40 млн фунтов стерлингов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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