Сервис BritBox составит конкуренцию стриминговому популярному сервису Netflix





BritBox должен быть запущен во 2 половине текущего года. Представителем ITV было отмечено, что BritBox поможет раскрыть британские таланты. При этом телевизионный канал собирается продолжать сотрудничество с Netflix. Согласно предположениям за подписку на новый современный сервис придётся заплатить 5 фунтов британских стерлингов. Стриминговый современный сервис Великобритании на сегодняшний день является доступным в рамках Северной Америки. Здесь на него подписались уже около 500 000 пользователей.На BritBox хотят подписаться примерно 43 процента британских семей, а также около половины потенциальных пользователей Netflix в Британии. Для запуска BritBox в текущем году будет затрачено 25 млн фунтов стерлингов, а в следующем году – 40 млн фунтов стерлингов.