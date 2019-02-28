Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко призналась, что ждет сына
Экс-участница телестройки «Дом-2» Екатерина Колисниченко рассекретила пол будущего малыша. По словам будущей мамочки, они с возлюбленным ждут появления на свет мальчика.
Несколько недель назад Екатерина призналась преданным поклонникам, что совсем скоро впервые станет мамой. Тогда телезнаменитость подчеркнула, что ничуть не жалеет о том, что решила отложить это радостное событие, ведь ей удалось в полной мере насладиться беззаботной жизнью.
Считанные минуты назад Колисниченко опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором озвучила пол будущего малыша. По словам Екатерины, она ждет мальчика, чему безумно счастлива.
Выяснилось, что сегодня девушка прошла повторное УЗИ и теперь она может «смело» подбирать имя будущему наследнику.
Нужно сказать, что откровение экс-звезды «Дома-2» не осталось незамеченным. За считанные секунды пост Кати распространился по всем социальным сетям, а интернет-пользователи поспешили поздравить девушку, а также поинтересоваться у будущей мамочки, планирует ли она остановиться на одном ребенке или же хочет «переплюнуть» свою старшую сестру Юлию Салибекову.
Несколько недель назад Екатерина призналась преданным поклонникам, что совсем скоро впервые станет мамой. Тогда телезнаменитость подчеркнула, что ничуть не жалеет о том, что решила отложить это радостное событие, ведь ей удалось в полной мере насладиться беззаботной жизнью.
Считанные минуты назад Колисниченко опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором озвучила пол будущего малыша. По словам Екатерины, она ждет мальчика, чему безумно счастлива.
Выяснилось, что сегодня девушка прошла повторное УЗИ и теперь она может «смело» подбирать имя будущему наследнику.
«Сегодня на УЗИ кроха повернулась и показала нам все свои погремушки и курносое личико», - призналась Катя.
Нужно сказать, что откровение экс-звезды «Дома-2» не осталось незамеченным. За считанные секунды пост Кати распространился по всем социальным сетям, а интернет-пользователи поспешили поздравить девушку, а также поинтересоваться у будущей мамочки, планирует ли она остановиться на одном ребенке или же хочет «переплюнуть» свою старшую сестру Юлию Салибекову.
«Катюш, Вы уже поставили себе за цель – переплюнуть Юлю? Уверена, и у Вас получиться стать хорошей многодетной мамочкой!» - спросила у Кати одна из ее подписчиц.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:00