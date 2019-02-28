Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко призналась, что ждет сына

«Сегодня на УЗИ кроха повернулась и показала нам все свои погремушки и курносое личико», - призналась Катя.

«Катюш, Вы уже поставили себе за цель – переплюнуть Юлю? Уверена, и у Вас получиться стать хорошей многодетной мамочкой!» - спросила у Кати одна из ее подписчиц.

Несколько недель назад Екатерина призналась преданным поклонникам, что совсем скоро впервые станет мамой. Тогда телезнаменитость подчеркнула, что ничуть не жалеет о том, что решила отложить это радостное событие, ведь ей удалось в полной мере насладиться беззаботной жизнью.Считанные минуты назад Колисниченко опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором озвучила пол будущего малыша. По словам Екатерины, она ждет мальчика, чему безумно счастлива.Выяснилось, что сегодня девушка прошла повторное УЗИ и теперь она может «смело» подбирать имя будущему наследнику.Нужно сказать, что откровение экс-звезды «Дома-2» не осталось незамеченным. За считанные секунды пост Кати распространился по всем социальным сетям, а интернет-пользователи поспешили поздравить девушку, а также поинтересоваться у будущей мамочки, планирует ли она остановиться на одном ребенке или же хочет «переплюнуть» свою старшую сестру Юлию Салибекову.