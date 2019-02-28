АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт назвала основные советы по занятиям фитнесом в спортзале или дома
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Нейросеть научилась показывать реалистичные панорамные снимки со звуком

Группа американских разработчиков из Университета Джорджа Мейсона во главе с Лап Фай Юй смогла создать алгоритм, позволяющий накладывать звук на панорамные снимки для очков виртуальной реальности. Система считывает звук из базы данных и располагает его таким образом, чтобы человек мог понять, откуда он исходит. Итоги исследований опубликованы в статье, которая будет представлена на ежегодной конференции CHI 2019.
Нейросеть научилась показывать реалистичные панорамные снимки со звуком

На сегодняшний день шлемы виртуальной реальности становятся очень популярными, в связи с чем,специалисты ПО стали уделять этим гаджетам особое внимание. Все звуки, которые алгоритм накладывает на панорамное изображение, внесены в специальную базу данных, их около 512 штук. Они разбиты на две группы: фоновые или издаваемые животными. К фоновым относятся все звуки, которые можно услышать, прогуливаясь по улице, лесу или пляжу: проезжающие автомобили, разговоры людей, шум моря и т.д. К каждой группе присвоена своя метка, и система автоматически выбирает нужную, в соответствии с картинкой.

Чтобы изображение и звуки стали едиными, алгоритм делит панораму на 10 отдельных частей, а также определяет расстояние от объектов, которые являются источником звука. Однако для этого человек должен заранее внести примерное расстояние между собой и объектом. После всех манипуляций, у пользователя появляется возможность насладиться необыкновенной панорамой, которую ему предоставит настроенный алгоритм.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Карачаево-Черкесии шестеро пострадали
Сервис BritBox составит конкуренцию
Ирина Понаровская получила звание
Илья Яббаров показал новый снимок с
В Омской области пара скончалась
Нейросеть научилась показывать
Владимир Соловьёв раскритиковал
Обновленный Xiaomi Mi 9 получил
Сергей Жуков оказался строгим отцом,
Sony анонсировала мартовскую подборку
Беременная звезда «Дома-2» Катя
Старший сын Михаила Пореченкова сыграл
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес
В Великобритании аудиокассеты снова
Кристина Асмус показала фото, где
Профессор Фриц Волрат намерен с помощью
Захар Саленко объявил себя парой с
«Яндекс.Станция» поступила в продажу в
Любовь Успенская похвасталась фанатам
Настасья Самбурская анонсировала в
Хакеры из US Cyber Command не смогли
Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина
Психолог рассказала, что такое
Альбина Джанабаева только сейчас
На жилой дом в Подмосковье упал самолет
Возлюбленная Леонардо Ди Каприо модель
Промсвязьбанк запустил систему быстрых
Сергей Лазарев показал фанатам в
Употребление антибиотиков в детском
Иосиф Оганесян рассказал об измене Саше
Просмотреть все новости