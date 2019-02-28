Нейросеть научилась показывать реалистичные панорамные снимки со звуком
Группа американских разработчиков из Университета Джорджа Мейсона во главе с Лап Фай Юй смогла создать алгоритм, позволяющий накладывать звук на панорамные снимки для очков виртуальной реальности. Система считывает звук из базы данных и располагает его таким образом, чтобы человек мог понять, откуда он исходит. Итоги исследований опубликованы в статье, которая будет представлена на ежегодной конференции CHI 2019.
На сегодняшний день шлемы виртуальной реальности становятся очень популярными, в связи с чем,специалисты ПО стали уделять этим гаджетам особое внимание. Все звуки, которые алгоритм накладывает на панорамное изображение, внесены в специальную базу данных, их около 512 штук. Они разбиты на две группы: фоновые или издаваемые животными. К фоновым относятся все звуки, которые можно услышать, прогуливаясь по улице, лесу или пляжу: проезжающие автомобили, разговоры людей, шум моря и т.д. К каждой группе присвоена своя метка, и система автоматически выбирает нужную, в соответствии с картинкой.
Чтобы изображение и звуки стали едиными, алгоритм делит панораму на 10 отдельных частей, а также определяет расстояние от объектов, которые являются источником звука. Однако для этого человек должен заранее внести примерное расстояние между собой и объектом. После всех манипуляций, у пользователя появляется возможность насладиться необыкновенной панорамой, которую ему предоставит настроенный алгоритм.
На сегодняшний день шлемы виртуальной реальности становятся очень популярными, в связи с чем,специалисты ПО стали уделять этим гаджетам особое внимание. Все звуки, которые алгоритм накладывает на панорамное изображение, внесены в специальную базу данных, их около 512 штук. Они разбиты на две группы: фоновые или издаваемые животными. К фоновым относятся все звуки, которые можно услышать, прогуливаясь по улице, лесу или пляжу: проезжающие автомобили, разговоры людей, шум моря и т.д. К каждой группе присвоена своя метка, и система автоматически выбирает нужную, в соответствии с картинкой.
Чтобы изображение и звуки стали едиными, алгоритм делит панораму на 10 отдельных частей, а также определяет расстояние от объектов, которые являются источником звука. Однако для этого человек должен заранее внести примерное расстояние между собой и объектом. После всех манипуляций, у пользователя появляется возможность насладиться необыкновенной панорамой, которую ему предоставит настроенный алгоритм.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:30