Ирина Понаровская получила звание «Заслуженной артистки России»

Документ об присвоение звания подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте, который принадлежит Кремлю. Как говорится в приказе, 65-летняя Ирина Понаровская получила звание за принесенный ею вклад, который помогал развивать отечественную культуру и искусство, и за многолетнее плодотворное творчество.Известно, что до недавнего времени артистка долгий период практически не выступала и не вела публичный образ жизни, посвятив себя семье. Однако недавно Понаровская начала снова часто блистать на голубых экранах, принимая участия в различных телевизионных программах, и активно выступать. В одном из интервью артистка сообщила, что последние четыре года она живет в культурной столице России, а в Москве бывает очень редко, чаще ради встречи с сыном и внуком.