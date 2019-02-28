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Ирина Понаровская получила звание «Заслуженной артистки России»

Джазовая и эстрадная исполнительница Ирина Понаровская удостоилась почетного звания «Заслуженная артистка России». Об этом сообщил директор звезды Лера Тувина в своем микроблоге социальной сети Instagram.
Ирина Понаровская получила звание «Заслуженной артистки России»

Документ об присвоение звания подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте, который принадлежит Кремлю. Как говорится в приказе, 65-летняя Ирина Понаровская получила звание за принесенный ею вклад, который помогал развивать отечественную культуру и искусство, и за многолетнее плодотворное творчество.

Известно, что до недавнего времени артистка долгий период практически не выступала и не вела публичный образ жизни, посвятив себя семье. Однако недавно Понаровская начала снова часто блистать на голубых экранах, принимая участия в различных телевизионных программах, и активно выступать. В одном из интервью артистка сообщила, что последние четыре года она живет в культурной столице России, а в Москве бывает очень редко, чаще ради встречи с сыном и внуком.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:52

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