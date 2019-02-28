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Владимир Соловьёв раскритиковал появление артистов в общественном совете Госдумы

Владимир Соловьёв раскритиковал принятие Сергея Шнурова и других артистов в общественный совет Госдумы. Ведущий заявил, что знаменитостям не нужны "корочки", чтобы люди их услышали.
Владимир Соловьёв раскритиковал появление артистов в общественном совете Госдумы

В беседе с радиоведущим "ВестиFM" Соловьёв подверг критике некоторых российских артистов, которые станут участвовать в комитете по культуре в Госдуме. Отрывок из прямого эфира журналист разместил на своей странице в Instagram. Тему ведущий поднял в связи с принятием в общественный совет писателя Водолазкина, лидера музыкального коллектива "Ленинград" Шнурова, митрополита Тихона и Эдгара Запашного.

Также Соловьёв упомянул, что в прошлом обсуждать вопросы культуры Государственная дума приглашала рэперов и даже интернет-блогеров. Кандидатуру Шнурова ведущий назвал "противовесом" Виталию Милонову.

Что касается Запашного, то его мотивация Соловьёву понятна, ведь тот представляет в стране цирковую индустрию. Однако журналист напомнил артистам: их слово и без того имеет большой вес, чтобы люди и власть его услышали.

"Зачем тебе ещё корочка, где написано: "Я член общественного совета"?" - подытожил Соловьёв.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:22

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