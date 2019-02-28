Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес заявила, что ей приписали «несуществующие заслуги»

«Валерка сам виноват! Я Иру не позволю никому обижать! И прекращайте говорить ерунду, я никогда просто так не влезала в ее отношения!», - отметила Татьяна.

Не так давно стало известно о том, что Ирина и Валерий окончательно расстались. Пинчук настолько близко переживала это решение, что поспешила отпроситься у руководства «Дома-2» отпустить ее в отпуск.Чуть позже выяснилось, что на отдых Ирина улетела не одна, а в компании своих близких друзей, а по совместительству и бывших участников реалити-шоу. Вполне вероятно, что именно поэтому многие зрители «Дома-2» решили, что Пинчук рассталась с Блюменкранцам по совету Мусульбес.Несколько часов назад Татьяна вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором заявила, что устала каждый день читать о своих «несуществующих заслугах». Жена Литвинова подчеркнула, что Валерий сам виноват в том, что Ирина решила поставить в их отношениях «жирную точку», ведь не ценил ее чувства и доброту.Также Мусульбес заявила, что считает себя хорошей подругой, ведь в такой сложный момент она не бросила Пинчук и делает все возможное для того, чтобы отвлечь Ирину от плохих мыслей и воспоминаний.