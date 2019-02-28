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Захар Саленко объявил себя парой с Анной Брянской

У бывшего избранника Валерии Фрост, 24-летнего Захара Саленко, новая любовь. Как стало известно, Захар объявил себя парой с новенькой участницей телепроекта «Дом-2» Анной Брянской.

Захар Саленко объявил себя парой с Анной Брянской

Стоит напомнить, что Анна пришла в Периметр не так давно, однако буквально сразу же смогла заинтересовать многих проектных парней. Брянская пришла на реалити-шоу к Максиму из Рязани, а объяснила тогда свой выбор она довольно просто.

По словам Анны, ей очень нравятся спортсмены, поэтому, включив телевизор и попав на стриптиз Максима, она тут же поняла, что хочет быть именно с этим мужчиной.

Впрочем, чуть позже, пообщавшись с другими участниками «Дома-2», Брянская «воспылала» симпатией к Саленко, который младше нее на 3 года. Нужно сказать, что и Захару очень понравилась Анна, ведь он так давно просто-таки мечтает построить любовь.

Захар Саленко объявил себя парой с Анной Брянской

Несколько часов назад в Сети появился анонс будущего выпуска «Дома-2», который выйдет в эфир уже сегодня, 28 февраля 2019 года. Выяснилось, что Саленко, понимая, что ему катастрофически не везет с избранницами, решил не ходить долго «вокруг да около» и сразу же объявил себя парой с Брянской.

Отметим, что Анна отреагировала на заявления Захара довольно категорично. Девушка заявила, что на данный момент не готова настолько кардинально менять свою жизнь, ведь хочет, чтобы за ней ухаживали, дарили подарки и добивались.

К слову, Саленко заявил, что достанет Брянской «звезду с неба» лишь бы только она заселилась с ним в отдельные апартаменты.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:16

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