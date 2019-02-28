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Обновленный Xiaomi Mi 9 получил измененный вырез

Новинка от китайского производителя смартфон Xiaomi Mi 9 недавно поступила на потребительский рынок и уже успела получить обновление. Разработчики изменили устройству вырез под селфи-модуль.
Обновленный Xiaomi Mi 9 получил измененный вырез

Одним из главных новшеств, которые поучил флагманский телефон Xiaomi Mi 9 в обновленной прошивке MIUI 10.2 – это изменение формы отверстия, предназначенного для фронтальной камеры. Разработчики сообщают, что такое решение было принято по просьбам пользователей. Оказывается, большое количество юзеров высказали желание получить в новинке вырез, как у смартфона OnePlus 6T. Вместе с этим производители улучшили функциональность камеры. Она получила новые режимы, которые имеют опции системы искусственного интеллекта. С помощь модернизированного девайса можно будет делать фотоснимки и одновременно записывать видео.

Остальные технические характеристики мобильного телефона остались прежние. Работает гаджет на ТОПовом чипсете Qualcomm Snapdragon 855 с оперативной памятью LPDDR4X. Основная камера тройная и имеет датчик Sony IMX586. Модули получили разрешение в 48, 12 и 24 мегапикселя. Разработчики оснастили смартфон аккумуляторной батареей на 3300 мАч.

Дизайнеры снабдили Xiaomi Mi 9 дисплеем размером 6,39 дюйма, занимающим более 90 % всей площади передней панели. Корпус новинка получила толщиной 7,61 мм, а массу 173 грамма. Под дисплей установлен сканер отпечатка пальца.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:15

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