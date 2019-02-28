Сергей Жуков оказался строгим отцом, который не будет давать своим детям деньги
Знаменитый российский певец и солист популярной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в одном из своих интервью рассказал о воспитании своих детей. По его словам, никому из наследников он не намерен давать деньги на клипы или запись песен. Он хочет, чтобы они смогли сами добиться чего-то в жизни.
Как оказалось Сергей Жуков довольно принципиальный и строгий отец, который не балует своих отпрысков благами современной цивилизации. Например, мобильный телефон есть только у Ники, который ей подарили на 10 день рождения. А просмотр мультфильмов и компьютерные игры разрешаются не чаще 2 раз в неделю. К слову у певца есть еще дочь Александра, которая родилась в первом браке, и сейчас девушка проживает на территории США, а с отцом видится редко.
Конечно, воспитывать троих наследников, которых Жукову родила его вторая жена Регина Бурд, иногда сложно, поскольку не хватает времени. Однако артист признается, что в этом вопросе им помогает его теща, которая практически с ними живет. А его мать довольно часто приходит к ним в гости.
Как оказалось Сергей Жуков довольно принципиальный и строгий отец, который не балует своих отпрысков благами современной цивилизации. Например, мобильный телефон есть только у Ники, который ей подарили на 10 день рождения. А просмотр мультфильмов и компьютерные игры разрешаются не чаще 2 раз в неделю. К слову у певца есть еще дочь Александра, которая родилась в первом браке, и сейчас девушка проживает на территории США, а с отцом видится редко.
Конечно, воспитывать троих наследников, которых Жукову родила его вторая жена Регина Бурд, иногда сложно, поскольку не хватает времени. Однако артист признается, что в этом вопросе им помогает его теща, которая практически с ними живет. А его мать довольно часто приходит к ним в гости.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:08