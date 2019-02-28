АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт назвала основные советы по занятиям фитнесом в спортзале или дома
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Сергей Жуков оказался строгим отцом, который не будет давать своим детям деньги

Знаменитый российский певец и солист популярной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в одном из своих интервью рассказал о воспитании своих детей. По его словам, никому из наследников он не намерен давать деньги на клипы или запись песен. Он хочет, чтобы они смогли сами добиться чего-то в жизни.
Сергей Жуков оказался строгим отцом, который не будет давать своим детям деньги

Как оказалось Сергей Жуков довольно принципиальный и строгий отец, который не балует своих отпрысков благами современной цивилизации. Например, мобильный телефон есть только у Ники, который ей подарили на 10 день рождения. А просмотр мультфильмов и компьютерные игры разрешаются не чаще 2 раз в неделю. К слову у певца есть еще дочь Александра, которая родилась в первом браке, и сейчас девушка проживает на территории США, а с отцом видится редко.

Конечно, воспитывать троих наследников, которых Жукову родила его вторая жена Регина Бурд, иногда сложно, поскольку не хватает времени. Однако артист признается, что в этом вопросе им помогает его теща, которая практически с ними живет. А его мать довольно часто приходит к ним в гости.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Карачаево-Черкесии шестеро пострадали
Сервис BritBox составит конкуренцию
Ирина Понаровская получила звание
Илья Яббаров показал новый снимок с
В Омской области пара скончалась
Нейросеть научилась показывать
Владимир Соловьёв раскритиковал
Обновленный Xiaomi Mi 9 получил
Сергей Жуков оказался строгим отцом,
Sony анонсировала мартовскую подборку
Беременная звезда «Дома-2» Катя
Старший сын Михаила Пореченкова сыграл
Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес
В Великобритании аудиокассеты снова
Кристина Асмус показала фото, где
Профессор Фриц Волрат намерен с помощью
Захар Саленко объявил себя парой с
«Яндекс.Станция» поступила в продажу в
Любовь Успенская похвасталась фанатам
Настасья Самбурская анонсировала в
Хакеры из US Cyber Command не смогли
Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина
Психолог рассказала, что такое
Альбина Джанабаева только сейчас
На жилой дом в Подмосковье упал самолет
Возлюбленная Леонардо Ди Каприо модель
Промсвязьбанк запустил систему быстрых
Сергей Лазарев показал фанатам в
Употребление антибиотиков в детском
Иосиф Оганесян рассказал об измене Саше
Просмотреть все новости