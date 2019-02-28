Сергей Жуков оказался строгим отцом, который не будет давать своим детям деньги

Как оказалось Сергей Жуков довольно принципиальный и строгий отец, который не балует своих отпрысков благами современной цивилизации. Например, мобильный телефон есть только у Ники, который ей подарили на 10 день рождения. А просмотр мультфильмов и компьютерные игры разрешаются не чаще 2 раз в неделю. К слову у певца есть еще дочь Александра, которая родилась в первом браке, и сейчас девушка проживает на территории США, а с отцом видится редко.Конечно, воспитывать троих наследников, которых Жукову родила его вторая жена Регина Бурд, иногда сложно, поскольку не хватает времени. Однако артист признается, что в этом вопросе им помогает его теща, которая практически с ними живет. А его мать довольно часто приходит к ним в гости.