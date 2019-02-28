В Великобритании аудиокассеты снова входят в моду
Аудиокассеты опять могут войти в моду. В прошлом году на территории Великобритании увеличение продаж кассет достигло 125 процентов.
Британцами было приобретено свыше 50 000 музыкальных альбомов, которые выпустили на кассетах. Такой объём является самым большим за последние пятнадцать лет. В сравнении с 1989 годом, данный показатель является мизерным. В то время продали свыше 83 000 000 кассет. У жителей Великобритании повысился интерес к данным магнитным носителям, так как музыканты начали свою музыку выпускать на пленке. Данная ностальгия может быть связанной с желанием слушателей, а также музыкантов, "осязать" творчество. Современное поколение, которое выросло в эпоху стриминговых сервисов и цифровой музыки, требует физическое ощущение музыки. В свою очередь кассеты, у которых срок жизни является ограниченным, дают такие ощущения.
Другие считают, что выпуск альбомов с музыкой на кассетах является маркетинговым ходом, играя на романтических чувствах потенциальных меломанов. Кассеты являются больше артефактами, которые напоминают о прошлом, а не медиа-носителями. У них качество звука является довольно низким. Кассеты вряд ли станут такими же востребованными, как и винилы. Между тем, музыку продолжают выпускать на плёнке, а кассеты довольно неплохо раскупаются.
Британцами было приобретено свыше 50 000 музыкальных альбомов, которые выпустили на кассетах. Такой объём является самым большим за последние пятнадцать лет. В сравнении с 1989 годом, данный показатель является мизерным. В то время продали свыше 83 000 000 кассет. У жителей Великобритании повысился интерес к данным магнитным носителям, так как музыканты начали свою музыку выпускать на пленке. Данная ностальгия может быть связанной с желанием слушателей, а также музыкантов, "осязать" творчество. Современное поколение, которое выросло в эпоху стриминговых сервисов и цифровой музыки, требует физическое ощущение музыки. В свою очередь кассеты, у которых срок жизни является ограниченным, дают такие ощущения.
Другие считают, что выпуск альбомов с музыкой на кассетах является маркетинговым ходом, играя на романтических чувствах потенциальных меломанов. Кассеты являются больше артефактами, которые напоминают о прошлом, а не медиа-носителями. У них качество звука является довольно низким. Кассеты вряд ли станут такими же востребованными, как и винилы. Между тем, музыку продолжают выпускать на плёнке, а кассеты довольно неплохо раскупаются.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45