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В Великобритании аудиокассеты снова входят в моду

Аудиокассеты опять могут войти в моду. В прошлом году на территории Великобритании увеличение продаж кассет достигло 125 процентов.

В Великобритании аудиокассеты снова входят в моду


Британцами было приобретено свыше 50 000 музыкальных альбомов, которые выпустили на кассетах. Такой объём является самым большим за последние пятнадцать лет. В сравнении с 1989 годом, данный показатель является мизерным. В то время продали свыше 83 000 000 кассет. У жителей Великобритании повысился интерес к данным магнитным носителям, так как музыканты начали свою музыку выпускать на пленке. Данная ностальгия может быть связанной с желанием слушателей, а также музыкантов, "осязать" творчество. Современное поколение, которое выросло в эпоху стриминговых сервисов и цифровой музыки, требует физическое ощущение музыки. В свою очередь кассеты, у которых срок жизни является ограниченным, дают такие ощущения.

Другие считают, что выпуск альбомов с музыкой на кассетах является маркетинговым ходом, играя на романтических чувствах потенциальных меломанов. Кассеты являются больше артефактами, которые напоминают о прошлом, а не медиа-носителями. У них качество звука является довольно низким. Кассеты вряд ли станут такими же востребованными, как и винилы. Между тем, музыку продолжают выпускать на плёнке, а кассеты довольно неплохо раскупаются.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45

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