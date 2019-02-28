Профессор Фриц Волрат намерен с помощью пауков лечить людей





Волрат считает, что паутинные железы могут быть очень полезными для людей, так как на их основе можно создать имплантаты. Чтобы паутина попала в человеческий организм, надо запустить в него паука.Стоит отметить, что Волрат изучает насекомых уже более 40 лет. За счет проектов ученого, архитекторы спроектировали строение, за основу которого была взята структура паутины паука. Популярной также стала разработка профессора, которая имеет название «паутинный» сачок. Он предназначен для сбора мусора в космосе.