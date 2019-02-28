«Яндекс.Станция» поступила в продажу в магазинах «Связной» и «Евросеть»
В магазинах объединенных компаний «Связной» и «Евросеть» в продажу поступила «Яндекс.Станция». Эта умная колонка сможет распознать голос владельца, а голосовой помощник «Алиса» расскажет сказку на ночь, и какая погода за окном. Стоимость устройства почти 10 000 рублей.
«Яндекс.Станцию» раньше можно было приобрести только в музее Яндекса или на маркетплейсе Беру по цене 9990 рублей. В планах руководителей компаний - сделать устройство максимально близким к покупателю. Ведь на сегодняшний день гаджеты, относящиеся к категории смарт, пользуются спросом, и за 2018 год их продажи возросли на 84%.
«Умная» колонка от компании «Яндекс» имеет возможность подключаться к сервису «Яндекс.Музыка» и интернету, у нее 7 микрофонов, а динамики имеют мощность в 50 ватт.
«Яндекс.Станцию» раньше можно было приобрести только в музее Яндекса или на маркетплейсе Беру по цене 9990 рублей. В планах руководителей компаний - сделать устройство максимально близким к покупателю. Ведь на сегодняшний день гаджеты, относящиеся к категории смарт, пользуются спросом, и за 2018 год их продажи возросли на 84%.
«Умная» колонка от компании «Яндекс» имеет возможность подключаться к сервису «Яндекс.Музыка» и интернету, у нее 7 микрофонов, а динамики имеют мощность в 50 ватт.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:12