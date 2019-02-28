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«Яндекс.Станция» поступила в продажу в магазинах «Связной» и «Евросеть»

В магазинах объединенных компаний «Связной» и «Евросеть» в продажу поступила «Яндекс.Станция». Эта умная колонка сможет распознать голос владельца, а голосовой помощник «Алиса» расскажет сказку на ночь, и какая погода за окном. Стоимость устройства почти 10 000 рублей.
«Яндекс.Станция» поступила в продажу в магазинах «Связной» и «Евросеть»

«Яндекс.Станцию» раньше можно было приобрести только в музее Яндекса или на маркетплейсе Беру по цене 9990 рублей. В планах руководителей компаний - сделать устройство максимально близким к покупателю. Ведь на сегодняшний день гаджеты, относящиеся к категории смарт, пользуются спросом, и за 2018 год их продажи возросли на 84%.

«Умная» колонка от компании «Яндекс» имеет возможность подключаться к сервису «Яндекс.Музыка» и интернету, у нее 7 микрофонов, а динамики имеют мощность в 50 ватт.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:12

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