«Яндекс.Станция» поступила в продажу в магазинах «Связной» и «Евросеть»





«Яндекс.Станцию» раньше можно было приобрести только в музее Яндекса или на маркетплейсе Беру по цене 9990 рублей. В планах руководителей компаний - сделать устройство максимально близким к покупателю. Ведь на сегодняшний день гаджеты, относящиеся к категории смарт, пользуются спросом, и за 2018 год их продажи возросли на 84%.«Умная» колонка от компании «Яндекс» имеет возможность подключаться к сервису «Яндекс.Музыка» и интернету, у нее 7 микрофонов, а динамики имеют мощность в 50 ватт.