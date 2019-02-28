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Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина призналась, что ее не связывают «личные отношения» с рэпером Гуфом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Нонна Шукина опровергла информацию о том, что закрутила роман с известнейшим рэп-исполнителем России – Гуфом. По словам телезнаменитости, она знакома с музыкантом, но ее никогда не связывали с ним «личные отношения».

Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина призналась, что ее не связывают «личные отношения» с рэпером Гуфом

На днях Алексей Долматов разместил у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором он запечатлен в компании обнаженной девушки, лица которой на фотографии не было видно.

Эта публикация Гуфа буквально взорвала Интернет, ведь пользователи Сети принялись выдвигать предположения, кем может быть та девушка, с которой российский артист сделал довольно необычное селфи.

Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина призналась, что ее не связывают «личные отношения» с рэпером Гуфом

Оказывается, что некоторые читатели до недавнего времени были просто-таки убеждены в том, что на снимке изображена бывшая звезда «Дома-2» Нонна Щукина. Причиной подобных предположений стала родинка на груди экс-участницы телестройки.

Впрочем, Щукина поспешила объяснить, что на фото Гуфа изображена не она. Нонна согласилась, что у нее есть такая же родинка на груди, однако такими выдающимися формами, как у той девушки на снимке, она не может похвастаться.

Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина призналась, что ее не связывают «личные отношения» с рэпером Гуфом

Также девушка призналась, что знает музыканта, но «личные отношения» их не связывают. Выяснилось, что на данный момент Нонна работает в СМИ, поэтому довольно часто общается с родственницей Алексея Долматова – Ольгой, но только по рабочим моментам.

«Я просто слежу за его творчеством!», - отметила Щукина.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:50

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