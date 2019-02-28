Экс-участница «Дома-2» Нонна Щукина призналась, что ее не связывают «личные отношения» с рэпером Гуфом

«Я просто слежу за его творчеством!», - отметила Щукина.





На днях Алексей Долматов разместил у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором он запечатлен в компании обнаженной девушки, лица которой на фотографии не было видно.Эта публикация Гуфа буквально взорвала Интернет, ведь пользователи Сети принялись выдвигать предположения, кем может быть та девушка, с которой российский артист сделал довольно необычное селфи.Оказывается, что некоторые читатели до недавнего времени были просто-таки убеждены в том, что на снимке изображена бывшая звезда «Дома-2» Нонна Щукина. Причиной подобных предположений стала родинка на груди экс-участницы телестройки.Впрочем, Щукина поспешила объяснить, что на фото Гуфа изображена не она. Нонна согласилась, что у нее есть такая же родинка на груди, однако такими выдающимися формами, как у той девушки на снимке, она не может похвастаться.Также девушка призналась, что знает музыканта, но «личные отношения» их не связывают. Выяснилось, что на данный момент Нонна работает в СМИ, поэтому довольно часто общается с родственницей Алексея Долматова – Ольгой, но только по рабочим моментам.