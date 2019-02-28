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Психолог рассказала, что такое микроизмена и в чем она проявляется

Психолог Мелани Шиллинг из Австралии рассказала в интервью о новом виде измены, все чаще встречающемся в современных отношениях. Речь идет об микроизмене, проявляющейся в тайном от возлюбленного общении с другим человеком в социальных сетях, сообщается в статье издания Daily Mail.
Психолог рассказала, что такое микроизмена и в чем она проявляется

По мнению специалиста, микроизмена – это не только тайная переписка романтического или сексуального характера в соцсети с представителем противоположного пола, но и наличие своих шуток с этим человеком, понятных только двоим, специальное принижение значения данной «связи» во время разговора с любимым.

Явление микроизмен является довольно молоды,м и поэтому почти невозможно четко сформулировать и обозначить круг запретной онлайн-«любви». Кто-то пожимает плечами, обнаружив тайную переписку партнера с посторонним человеком, а кто-то может отнестись к этому куда серьезнее и расстаться с «микроизменщиком».

Тревожным сигналом является то, что избранник не терзается угрызениями совести из-за фактического обмана возлюбленного. Проблему нужно решать и для этого нужно откровенно поговорить с неверным партнером, чтобы понять, чего конкретно ему не хватает в отношениях и почему столь призрачное увлечение для него так важно.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:43

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