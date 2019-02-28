Психолог рассказала, что такое микроизмена и в чем она проявляется





По мнению специалиста, микроизмена – это не только тайная переписка романтического или сексуального характера в соцсети с представителем противоположного пола, но и наличие своих шуток с этим человеком, понятных только двоим, специальное принижение значения данной «связи» во время разговора с любимым.Явление микроизмен является довольно молоды,м и поэтому почти невозможно четко сформулировать и обозначить круг запретной онлайн-«любви». Кто-то пожимает плечами, обнаружив тайную переписку партнера с посторонним человеком, а кто-то может отнестись к этому куда серьезнее и расстаться с «микроизменщиком».Тревожным сигналом является то, что избранник не терзается угрызениями совести из-за фактического обмана возлюбленного. Проблему нужно решать и для этого нужно откровенно поговорить с неверным партнером, чтобы понять, чего конкретно ему не хватает в отношениях и почему столь призрачное увлечение для него так важно.