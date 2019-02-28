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На жилой дом в Подмосковье упал самолет

В Подмосковье упал самолет, который задел часть жилого дома. Об этом сообщает новостной портал News.ru.
На жилой дом в Подмосковье упал самолет

На территорию микрорайона Подлипки, который расположен в Коломенском районе Московской области, упал легкомоторный самолет. Сотрудники средств массовой информации сообщили о том, что, предположительно, летательный аппарат рухнул на дачный участок. Упав на землю, своим крылом он снес угол жилого помещения. Известно о двух погибших. Ими оказались пассажиры воздушного судна.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что персонал самолета, принадлежащий российской авиакомпании Utair, который следовал по маршруту из Уфы в Москву, сообщил о технических проблемах с летательным аппаратом и вынужденном возвращение в аэропорт. На данный момент отсутствует какая-либо информация касательно того, какие именно были замечены неполадки.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:28

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