На жилой дом в Подмосковье упал самолет





На территорию микрорайона Подлипки, который расположен в Коломенском районе Московской области, упал легкомоторный самолет. Сотрудники средств массовой информации сообщили о том, что, предположительно, летательный аппарат рухнул на дачный участок. Упав на землю, своим крылом он снес угол жилого помещения. Известно о двух погибших. Ими оказались пассажиры воздушного судна.Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что персонал самолета, принадлежащий российской авиакомпании Utair, который следовал по маршруту из Уфы в Москву, сообщил о технических проблемах с летательным аппаратом и вынужденном возвращение в аэропорт. На данный момент отсутствует какая-либо информация касательно того, какие именно были замечены неполадки.