Промсвязьбанк запустил систему быстрых платежей по номеру телефона
Промсвязьбанк сообщил об открытии с 28 февраля нового сервиса быстрых платежей СБП, благодаря которому отправлять средства можно без реквизитов по номеру телефона получателя. Переводы распространяются на сторонние банки, присоединившиеся к системе. В круглосуточном режиме физические лица могут пользоваться удобным сервисом без комиссии, сообщает live24.ru
Оператором СБП выступает Банк России, а расчётным и клиринговым центром – НСПК. Следующим этапом внедрения системы в Промсвязьбанке будет распространение её на юридических лиц. Так, мгновенно оплатить можно будет услуги или товары по коду QR.
Сергей Малышев, будучи руководителем цифрового и розничного бизнеса банка, отметил, что последний предлагает клиентам инновационную услугу в числе первых в России. Возможность не вводить номера карт и прочие реквизиты создаст позитивную конкуренцию и снимет монопольные ограничения.
С 28 февраля по 31 мая для СБП будет действовать комиссия 0%. По истечении трёхмесячной акции Промсвязьбанк определит тарифы для сервиса.
В мобильном приложении банка уже сейчас можно зайти в личный кабинет и мгновенно отправить средства через новое меню в «Платежах и переводах». К СБП на сегодняшний день присоединились 11 банков, а в дальнейшем Промсвязьбанк планирует сотрудничество с другими партнёрами.
Подробнее ознакомиться с условиями переводов по СБП вы можете на сайте
Оператором СБП выступает Банк России, а расчётным и клиринговым центром – НСПК. Следующим этапом внедрения системы в Промсвязьбанке будет распространение её на юридических лиц. Так, мгновенно оплатить можно будет услуги или товары по коду QR.
Сергей Малышев, будучи руководителем цифрового и розничного бизнеса банка, отметил, что последний предлагает клиентам инновационную услугу в числе первых в России. Возможность не вводить номера карт и прочие реквизиты создаст позитивную конкуренцию и снимет монопольные ограничения.
С 28 февраля по 31 мая для СБП будет действовать комиссия 0%. По истечении трёхмесячной акции Промсвязьбанк определит тарифы для сервиса.
В мобильном приложении банка уже сейчас можно зайти в личный кабинет и мгновенно отправить средства через новое меню в «Платежах и переводах». К СБП на сегодняшний день присоединились 11 банков, а в дальнейшем Промсвязьбанк планирует сотрудничество с другими партнёрами.
Подробнее ознакомиться с условиями переводов по СБП вы можете на сайте
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:22