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Промсвязьбанк запустил систему быстрых платежей по номеру телефона

Промсвязьбанк сообщил об открытии с 28 февраля нового сервиса быстрых платежей СБП, благодаря которому отправлять средства можно без реквизитов по номеру телефона получателя. Переводы распространяются на сторонние банки, присоединившиеся к системе. В круглосуточном режиме физические лица могут пользоваться удобным сервисом без комиссии, сообщает live24.ru

Оператором СБП выступает Банк России, а расчётным и клиринговым центром – НСПК. Следующим этапом внедрения системы в Промсвязьбанке будет распространение её на юридических лиц. Так, мгновенно оплатить можно будет услуги или товары по коду QR.
Промсвязьбанк запустил систему быстрых платежей по номеру телефона

Сергей Малышев, будучи руководителем цифрового и розничного бизнеса банка, отметил, что последний предлагает клиентам инновационную услугу в числе первых в России. Возможность не вводить номера карт и прочие реквизиты создаст позитивную конкуренцию и снимет монопольные ограничения.

С 28 февраля по 31 мая для СБП будет действовать комиссия 0%. По истечении трёхмесячной акции Промсвязьбанк определит тарифы для сервиса.

В мобильном приложении банка уже сейчас можно зайти в личный кабинет и мгновенно отправить средства через новое меню в «Платежах и переводах». К СБП на сегодняшний день присоединились 11 банков, а в дальнейшем Промсвязьбанк планирует сотрудничество с другими партнёрами.

Подробнее ознакомиться с условиями переводов по СБП вы можете на сайте



 
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Добавил: Роман Сегодня, 15:22

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