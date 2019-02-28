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Старший сын Михаила Пореченкова сыграл вместе с отцом в сериале "Гадалка"

Старший сын Михаила Пореченкова Владимир сыграл вместе с отцом в сериале "Гадалка" эпизодическую роль. В многосерийном фильме снялись также сокурсники начинающего актёра по МХТ.
Старший сын Михаила Пореченкова сыграл вместе с отцом в сериале "Гадалка"

Пореченков рассказал о съёмках сериала "Гадалка", где получил роль вместе с сыном Владимиром. Работой в проекте для "Первого канала" молодой артист обзавёлся вместе с однокурсниками, с которыми дружно рассылает анкеты для различных кастингов. Почти всех студентов утвердили на эпизодические роли, а Пореченков-младший изобразил на экране директора фирмы пластиковых окон.

По стопам отца пошла и его дочка Варвара, учащаяся в МХАТе на продюсера. Владимир Пореченков окончил театральное училище Щепкина, поступил в МХТ и теперь всё чаще оказывается на подмостках или съёмочной площадке вместе в родителем. Отец с сыном вместе занимаются боксом и борьбой.

Пореченков-старший отметил, что вместе с наследником его можно увидеть в "Полярном 17" и "Агенте национальной безопасности". В театре выходить на сцену с сыном актёру комфортно. Он старается не давать последнему наставлений и не подгонять начинающего артиста.

"Профессионализм даётся с опытом, я вижу, как Володя и его друзья начинают видеть и слышать на сцене, становятся спокойнее", - рассказывает знаменитость.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:52

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