Кристина Асмус показала фото, где принимает ванну
Знаменитая российская актриса Кристина Асмус в своем блоге Instagram опубликовала фотографию, где можно увидеть ее принимающей ванну и с маской на лице. Артистка не так давно радовала подписчиков откровенными снимками с Мальдив.
Супруга шоумена и актера Гарика Бульдога Харламова Кристина Асмус не первый раз использует ванную комнату для своих фотосессий. Под постом она написала так: «Русская девушка с немецкой фамилией в корейской маске делает селфи на американский айфон». Однако многие поклонники отметили, что айфон скорее всего китайский. А однажды актриса рассказывала, что масками для лица не пользуется, поскольку сожгла одной из них кожу. К слову, настоящая фамилия Вареньки из сериала «Интерны», Мясникова.
Кристина Асмус буквально в прошлом месяце летала на райские острова Мальдивы и делилась со своими читателями яркими фотографиями оттуда. Многие поклонники заподозрили, что семейная лодка Харламова и Асмус потерпела крушение, но к счастью, все оказалось слухами. Актриса летала туда исключительно по работе.
Супруга шоумена и актера Гарика Бульдога Харламова Кристина Асмус не первый раз использует ванную комнату для своих фотосессий. Под постом она написала так: «Русская девушка с немецкой фамилией в корейской маске делает селфи на американский айфон». Однако многие поклонники отметили, что айфон скорее всего китайский. А однажды актриса рассказывала, что масками для лица не пользуется, поскольку сожгла одной из них кожу. К слову, настоящая фамилия Вареньки из сериала «Интерны», Мясникова.
Кристина Асмус буквально в прошлом месяце летала на райские острова Мальдивы и делилась со своими читателями яркими фотографиями оттуда. Многие поклонники заподозрили, что семейная лодка Харламова и Асмус потерпела крушение, но к счастью, все оказалось слухами. Актриса летала туда исключительно по работе.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:31