Кристина Асмус показала фото, где принимает ванну

Супруга шоумена и актера Гарика Бульдога Харламова Кристина Асмус не первый раз использует ванную комнату для своих фотосессий. Под постом она написала так: «Русская девушка с немецкой фамилией в корейской маске делает селфи на американский айфон». Однако многие поклонники отметили, что айфон скорее всего китайский. А однажды актриса рассказывала, что масками для лица не пользуется, поскольку сожгла одной из них кожу. К слову, настоящая фамилия Вареньки из сериала «Интерны», Мясникова.Кристина Асмус буквально в прошлом месяце летала на райские острова Мальдивы и делилась со своими читателями яркими фотографиями оттуда. Многие поклонники заподозрили, что семейная лодка Харламова и Асмус потерпела крушение, но к счастью, все оказалось слухами. Актриса летала туда исключительно по работе.