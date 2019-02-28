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Любовь Успенская похвасталась фанатам дорогой сумочкой, подаренной Николаем Басковым

Любовь Успенская 24 февраля отпраздновала свое 65-летие, на праздновании которого присутствовали самые близкие ее друзья. Певица в своем микроблоге Instagram похвасталась фанатам дорогой сумкой, подаренной Николаем Басковым.

Любовь Успенская похвасталась фанатам дорогой сумочкой, подаренной Николаем Басковым


Успенская в соцсети обнародовала новое фото, на котором запечатлена в коротком черном платье, в высоких сапогах, а на ее плече находилась сумочка со стразами. По словам артистки, эту красивую сумку ей подарил самый щедрый певец из российского шоу-бизнеса. Для удачи «золотой голос России» положил в нее гонорар. Пост в течение восемнадцати часов собрал около 39 тысяч отметок «Нравится» и 815 комментариев.

Фолловеры заявили, что Успенская является роскошной женщиной, голос которой притягивает как магнит. Некоторые поклонники стали интересоваться, какую именно суму Басков положил в подаренную сумочку.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:05

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