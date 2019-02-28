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Настасья Самбурская анонсировала в Instagram новый клип от Хора Турецкого с собой в главной роли

Актриса Настасья Самбурская анонсировала новый клип музыкального коллектива Хор Турецкого, в котором снялась в главной роли. Об этом знаменитость рассказала в микроблоге социальной сети Instagram.
Настасья Самбурская анонсировала в Instagram новый клип от Хора Турецкого с собой в главной роли

Артистка опубликовала фотоснимок, на котором она запечатлена сидя за столом в платье насыщено красного цвета и распущенными длинными волосами. Подписала знаменитость свою публикацию сделав анонс новой песни от легендарной группы Хор Турецкого под названием «Ты такая нежная». Самбурская сообщила, что премьера совместной работы артистов состоится в Международный женский день 8 марта. Звезда сериалов похвасталась поклонникам, что ей выпала честь сыграть главную роль в видеоролике. По словам знаменитости, она и не сомневается в том, что в праздничный день именно эта песня будет доноситься из всех колонок страны.
Настасья Самбурская анонсировала в Instagram новый клип от Хора Турецкого с собой в главной роли

За короткое время публикация набрала более 120 тысяч отметок «нравится». Фанаты «засыпали» кумира комментариями о том, как прекрасно она выглядит и пожеланиями творческих успехов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:58

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