Маргарита Ларченко сама выдала себя в том, что Яббаров не оплачивал ей операцию на груди





Как только в Сети появились слухи о намерении Маргариты Ларченко увеличить себе грудь, зрители «Дома-2» не сомневались, что оплачивать операцию девушка не будет, а сделает её за счёт рекламы, как это принято среди рейтинговых участниц телестройки. Какое-то время возлюбленная Ильи Яббарова давал намёки, что именно её мужчина взял на себя все расходы на пластику.Кроме того, Ларченко якобы долгое время выбирала себе подходящего врача, с которым быстро найдёт общий язык и сможет убедиться в его профессионализме. Но вскоре после больничного сама выдала себя, доказав таким образом, что операцию по увеличению груди Илья Яббаров не оплачивал со своего кармана.В новой публикации девушка подробно рассказал, как тяжело ей было найти такого специалиста, и как она рада, что попала именно в его профессиональные руки. Фолловеры тут же поняли, что все разговоры ранее не значат ничего, а реклама хирурга в профиле Маргариты Ларченко говорит сама за себя.