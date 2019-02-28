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Маргарита Ларченко сама выдала себя в том, что Яббаров не оплачивал ей операцию на груди

Участница телестройки «Дом-2» Маргарита Ларченко сама выдала себя в том, что операцию по увеличению груди ей оплачивал не Илья Яббаров. Так решили подписчики её профиля в Instagram, увидев новый пост, рекламирующий услуги оперирующего её хирурга.

Маргарита Ларченко сама выдала себя в том, что Яббаров не оплачивал ей операцию на груди


Как только в Сети появились слухи о намерении Маргариты Ларченко увеличить себе грудь, зрители «Дома-2» не сомневались, что оплачивать операцию девушка не будет, а сделает её за счёт рекламы, как это принято среди рейтинговых участниц телестройки. Какое-то время возлюбленная Ильи Яббарова давал намёки, что именно её мужчина взял на себя все расходы на пластику.

Маргарита Ларченко сама выдала себя в том, что Яббаров не оплачивал ей операцию на груди


Кроме того, Ларченко якобы долгое время выбирала себе подходящего врача, с которым быстро найдёт общий язык и сможет убедиться в его профессионализме. Но вскоре после больничного сама выдала себя, доказав таким образом, что операцию по увеличению груди Илья Яббаров не оплачивал со своего кармана.

Маргарита Ларченко сама выдала себя в том, что Яббаров не оплачивал ей операцию на груди


В новой публикации девушка подробно рассказал, как тяжело ей было найти такого специалиста, и как она рада, что попала именно в его профессиональные руки. Фолловеры тут же поняли, что все разговоры ранее не значат ничего, а реклама хирурга в профиле Маргариты Ларченко говорит сама за себя.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:04

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