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Альбина Джанабаева только сейчас разобрала новогоднюю елку

Знаменитая российская певица Альбина Джанабаева в своем блоге Instagram призналась своим подписчикам, что только сегодня, 28 февраля, начала разбирать новогоднюю елку. Поклонники, в свою очередь, рассказали свои истории разбора украшений.
Альбина Джанабаева только сейчас разобрала новогоднюю елку

Супруга знаменитого певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева в социальной сети Instagram опубликовала пост, где на фото можно увидеть игрушки для главной ели года. Внизу в комментариях она написала так: «У нас дома наконец то проводы зимы, кто то ещё есть из задержавшихся)???? Или я разбираю ёлку в февральском одиночестве???».

Читатели блога Джанабаевой принялись рассказывать, когда зимние проводы происходят у них, кто-то признался, что это происходит уже в конце января. И конечно отписались фанаты, кто почти одновременно со знаменитостью убрал напоминания праздника. Однако нашлись те, у кого гирлянды на окнах висят до сих пор.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:34

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