Альбина Джанабаева только сейчас разобрала новогоднюю елку

Супруга знаменитого певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева в социальной сети Instagram опубликовала пост, где на фото можно увидеть игрушки для главной ели года. Внизу в комментариях она написала так: «У нас дома наконец то проводы зимы, кто то ещё есть из задержавшихся)???? Или я разбираю ёлку в февральском одиночестве???».Читатели блога Джанабаевой принялись рассказывать, когда зимние проводы происходят у них, кто-то признался, что это происходит уже в конце января. И конечно отписались фанаты, кто почти одновременно со знаменитостью убрал напоминания праздника. Однако нашлись те, у кого гирлянды на окнах висят до сих пор.