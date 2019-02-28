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Ольга Сударкина осталась безнаказанной после суда с Натальей Игруновой

Бывшая участница телестройки «Дом-2», а также экс-поклонница Дмитрия Дмитренко – Ольга Сударкина так и не понесла наказание за то, что устроила жестокую драку во время нахождения в Периметре. Стоит напомнить, что несколько месяцев назад Сударкина зверски избила одну из своих коллег по съемочной площадке, в результате чего вторая попала в больницу.

Ольга Сударкина осталась безнаказанной после суда с Натальей Игруновой

После своего ухода с проекта Наталья Игрунова не перестала оставаться на слуху у телезрителей «Дома-2». Практически каждый день девушка выходила со своим возлюбленным Павлом Уломским в прямой эфир, в котором заявляла, что сделает все возможное, чтобы Сударкина понесла наказание за содеянное.

И вот несколько часов назад стало известно, что суд, о котором так громко говорила Игрунова, все-таки состоялся. Только вот желаемого результата Наталья так и не получила.

Наш портал ранее уже писал о том, что Наталья несколько недель назад встречалась с Ольгой, и им все-таки удалось мирно решить этот вопрос. Тогда Игрунова еще заявляла, что у Сударкиной практически все родственники работают в суде, поэтому она точно не сможет добиться того, чтобы обидчицу посадили.

Ольга Сударкина осталась безнаказанной после суда с Натальей Игруновой

По словам Игруновой, Сударкина предложила ей хорошие деньги, которые она, не раздумывая, сразу же приняла. На суде, который прошел вчера в Москве, Наталья заявила, что простила Ольгу, поэтому не имеет к ней никаких претензий.

Нужно сказать, что многих поклонников реалити-шоу «Дом-2» очень возмутило то, что Игрунова передумывала наказывать Сударкину. По мнению зрителей, Наталья «продалась» за деньги.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:49

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