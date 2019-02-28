Ольга Сударкина осталась безнаказанной после суда с Натальей Игруновой





После своего ухода с проекта Наталья Игрунова не перестала оставаться на слуху у телезрителей «Дома-2». Практически каждый день девушка выходила со своим возлюбленным Павлом Уломским в прямой эфир, в котором заявляла, что сделает все возможное, чтобы Сударкина понесла наказание за содеянное.И вот несколько часов назад стало известно, что суд, о котором так громко говорила Игрунова, все-таки состоялся. Только вот желаемого результата Наталья так и не получила.Наш портал ранее уже писал о том, что Наталья несколько недель назад встречалась с Ольгой, и им все-таки удалось мирно решить этот вопрос. Тогда Игрунова еще заявляла, что у Сударкиной практически все родственники работают в суде, поэтому она точно не сможет добиться того, чтобы обидчицу посадили.По словам Игруновой, Сударкина предложила ей хорошие деньги, которые она, не раздумывая, сразу же приняла. На суде, который прошел вчера в Москве, Наталья заявила, что простила Ольгу, поэтому не имеет к ней никаких претензий.Нужно сказать, что многих поклонников реалити-шоу «Дом-2» очень возмутило то, что Игрунова передумывала наказывать Сударкину. По мнению зрителей, Наталья «продалась» за деньги.