Иосиф Оганесян рассказал об измене Саше Черно и желании снять «волшебство» на камеру





Антон Беккужев, ставший ведущим новой рубрики в рамках шоу «Бородина против Бузовой», заставил Иосифа Оганесяна заговорить в студии программы об интимной стороне жизни с Сашей Черно. Один из вопросов касался также измены участника, которую вряд ли можно объяснить внешним видом его возлюбленной, ведь, как стало ясно из анонса, привлекла его особа с гораздо более крупными габаритами, нежели сама Черно.Кроме того, в новом выпуске Иосиф Оганесян откровенно расскажет о том, почему предложил своей супруге записать «волшебство» на камеру и с каких пор вынашивает в себе это желание. Зрители в соцсетях уже дали понять, что с нетерпением ждут выхода эфира, чтобы услышать ответы Оганесяна на самые компрометирующие вопросы ведущего, например, какие именно требования молодой человек предъявляет новоиспечённой супруге в постели.