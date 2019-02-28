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Иосиф Оганесян рассказал об измене Саше Черно и желании снять «волшебство» на камеру

Иосиф Оганесян рассказал об измене своей возлюбленной Саше Черно и желании записать «волшебство» на камеру. Такими откровениями молодой человек поделился с Антоном Беккужевым в новой рубрике шоу «Бородина против Бузовой».

Иосиф Оганесян рассказал об измене Саше Черно и желании снять «волшебство» на камеру


Антон Беккужев, ставший ведущим новой рубрики в рамках шоу «Бородина против Бузовой», заставил Иосифа Оганесяна заговорить в студии программы об интимной стороне жизни с Сашей Черно. Один из вопросов касался также измены участника, которую вряд ли можно объяснить внешним видом его возлюбленной, ведь, как стало ясно из анонса, привлекла его особа с гораздо более крупными габаритами, нежели сама Черно.

Иосиф Оганесян рассказал об измене Саше Черно и желании снять «волшебство» на камеру


Кроме того, в новом выпуске Иосиф Оганесян откровенно расскажет о том, почему предложил своей супруге записать «волшебство» на камеру и с каких пор вынашивает в себе это желание. Зрители в соцсетях уже дали понять, что с нетерпением ждут выхода эфира, чтобы услышать ответы Оганесяна на самые компрометирующие вопросы ведущего, например, какие именно требования молодой человек предъявляет новоиспечённой супруге в постели.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:09

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