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Ксения Бородина ответила обозвавшей ее замухрышкой подписчице и сравнила ее с обезьянкой

Ксения Бородина, как и многие звезды, не любит читать язвительные комментарии в свой адрес. Если Настасья Самбурская борется с хейтерами с помощью "доски позора", то телеведущая просто вступает с ними в переписку.
Ксения Бородина ответила обозвавшей ее замухрышкой подписчице и сравнила ее с обезьянкой

Недавно Ксения Бородина опубликовала новый солнечный снимок из Таиланда, под которым тут же начали появляться комментарии. Одна из подписчиц телеведущей сравнила ее с замухрыжкой, на что звезда "Дома-2" не смогла промолчать.

Ксения Бородина поинтересовалась, зачем люди пишут такие обидные слова друг другу и попросила девушку посмотреть на себя, ведь обезьянка и то красивее. Поклонники поддержали телеведущую и отметили, что писать такие язвительные слова в адрес звезды, по крайней мере, некрасиво.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:49

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