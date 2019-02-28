Ксения Бородина ответила обозвавшей ее замухрышкой подписчице и сравнила ее с обезьянкой

Недавно Ксения Бородина опубликовала новый солнечный снимок из Таиланда, под которым тут же начали появляться комментарии. Одна из подписчиц телеведущей сравнила ее с замухрыжкой, на что звезда "Дома-2" не смогла промолчать.Ксения Бородина поинтересовалась, зачем люди пишут такие обидные слова друг другу и попросила девушку посмотреть на себя, ведь обезьянка и то красивее. Поклонники поддержали телеведущую и отметили, что писать такие язвительные слова в адрес звезды, по крайней мере, некрасиво.