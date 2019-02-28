Ксения Бородина нарядила дочерей в одинаковые сарафаны для прогулки на яхте
Ксения Бородина продолжает радовать своих поклонников снимками с отдыха на Пхукете. Недавно телеведущая отправилась своим мужем Курбаном Омаровым и двумя дочерьми Теоной и Марусей на прогулку на яхте, для чего нарядила девочек в одинаковые полосатые сарафаны.
Снимок с дочерьми Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram. На фото видно, что телеведущая выбрала для наследниц легкие сарафаны с незатейливым рисунком.
"Сегодня мы едем кататься на яхте", - коротко подписала кадр звезда. За считанные минуты поклонники оценили публикацию Бородиной лайками и комментариями. Многие отметили, что у телеведущей хороший вкус в одежде, а девочки смотрятся в своих нарядах очень красиво.
Снимок с дочерьми Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram. На фото видно, что телеведущая выбрала для наследниц легкие сарафаны с незатейливым рисунком.
"Сегодня мы едем кататься на яхте", - коротко подписала кадр звезда. За считанные минуты поклонники оценили публикацию Бородиной лайками и комментариями. Многие отметили, что у телеведущей хороший вкус в одежде, а девочки смотрятся в своих нарядах очень красиво.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:35