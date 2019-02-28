Иосиф Оганесян и Саша Черно не смогли вынести критику участников «Дома-2» и обматерили их прямо на Лобном месте
Одна из самых скандальных семей телепроекта «Дом-2» Александры Черно и Иосифа Оганесяна в очередной раз оказалась в центре громкого скандала. Как стало известно, Оганесян и Черно обматерили своих коллег по съемочной площадке прямо во время Лобного места.
Стоит напомнить, что еще несколько недель назад Александра и Иосиф настолько серьезно ссорились, что даже начали говорить о разводе. Впрочем, на данный момент супругам приходится вовсю отстаивать свою пару перед коллективом и телезрителями.
Причиной скандала в обоих случаях является повсеместное бездействие и нежелание Оганесяна нормально обеспечивать свою семью и найти для этого хорошую работу.
Несколько часов назад в Интернете появилась видеозапись, на которой Иосифа и Александру критикует коллектив. И руководство и ребята реалити-шоу «Дом-2» убеждены, что Оганесян теряет «уникальную» возможность, о которой на проекте мечтает каждый, но ее предоставили лишь ему.
По словам Алексея Купина и Ильи Яббарова, супруг Черно, вместо того, чтобы искать себе хорошо оплачивающуюся работу, провалялся на протяжении месяца на кровати, мечтая о большом театре и главных ролях в кино.
Отметим, что мало кто из ребят ожидал, что Саша и Иосиф так отреагируют на их критику. В результате Оганесян и Черно буквально накинулись на своих коллег по телепроекту и с матами и криками покинули Лобное место.
Стоит напомнить, что еще несколько недель назад Александра и Иосиф настолько серьезно ссорились, что даже начали говорить о разводе. Впрочем, на данный момент супругам приходится вовсю отстаивать свою пару перед коллективом и телезрителями.
Причиной скандала в обоих случаях является повсеместное бездействие и нежелание Оганесяна нормально обеспечивать свою семью и найти для этого хорошую работу.
Несколько часов назад в Интернете появилась видеозапись, на которой Иосифа и Александру критикует коллектив. И руководство и ребята реалити-шоу «Дом-2» убеждены, что Оганесян теряет «уникальную» возможность, о которой на проекте мечтает каждый, но ее предоставили лишь ему.
По словам Алексея Купина и Ильи Яббарова, супруг Черно, вместо того, чтобы искать себе хорошо оплачивающуюся работу, провалялся на протяжении месяца на кровати, мечтая о большом театре и главных ролях в кино.
Отметим, что мало кто из ребят ожидал, что Саша и Иосиф так отреагируют на их критику. В результате Оганесян и Черно буквально накинулись на своих коллег по телепроекту и с матами и криками покинули Лобное место.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:36