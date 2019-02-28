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Звезда "Дома-2" Саша Черно заявила, что ей понравились только первые две недели брака

Саша Черно во время общения с поклонниками в Instagram призналась, что ей сейчас вовсе не нравится быть женой. По словам участницы реалити-шоу, все было хорошо первые две недели брака, когда между супругами царила идиллия.
Звезда "Дома-2" Саша Черно заявила, что ей понравились только первые две недели брака

Брак Саши Черно и Иосифа Оганесяна регулярно обсуждается поклонниками и участниками проекта "Дом-2", что неудивительно, ведь семейная пара часто выясняет отношения на камеру. Недавно проектанты решили пообщаться со своими фанатами в прямом эфире, где ответили на интересующие публику вопросы.

Отвечая на вопрос, нравится ли Саше Черно быть женой, участница реалити отметила, что в течение первых двух недель в их семье царила идиллия, которую хотелось бы вернуть, ведь сейчас положение дел оставляет желать лучшего. Между супругами то и дело возникают конфликты, а найти общий язык им сложно.

Спустя всего месяц после церемонии бракосочетания Саша Черно заявила, что их семья с Иосифом Оганеяном переживает кризис, несколько дней супруги общались друг с другом только через соцсети, однако все же смогли прийти к компромиссу. Сейчас в семье Черно-Оганесян более менее все спокойно, однако молодые люди продолжают доказывать свою правоту, не обращая внимания на желания своей второй половинки.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:46

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