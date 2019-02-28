Звезда "Дома-2" Саша Черно заявила, что ей понравились только первые две недели брака

Брак Саши Черно и Иосифа Оганесяна регулярно обсуждается поклонниками и участниками проекта "Дом-2", что неудивительно, ведь семейная пара часто выясняет отношения на камеру. Недавно проектанты решили пообщаться со своими фанатами в прямом эфире, где ответили на интересующие публику вопросы.Отвечая на вопрос, нравится ли Саше Черно быть женой, участница реалити отметила, что в течение первых двух недель в их семье царила идиллия, которую хотелось бы вернуть, ведь сейчас положение дел оставляет желать лучшего. Между супругами то и дело возникают конфликты, а найти общий язык им сложно.Спустя всего месяц после церемонии бракосочетания Саша Черно заявила, что их семья с Иосифом Оганеяном переживает кризис, несколько дней супруги общались друг с другом только через соцсети, однако все же смогли прийти к компромиссу. Сейчас в семье Черно-Оганесян более менее все спокойно, однако молодые люди продолжают доказывать свою правоту, не обращая внимания на желания своей второй половинки.