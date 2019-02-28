Ксения Бородина и Курбан Омаров сделали сальто с яхты в воду в Таиланде

"Ксюша тоже сделала сальто, но я по ошибке не нажал запись. Жалко что вы не увидели этот идеальнейший, неземной красоты прыжок",- написал Омаров в описании.

Об этом Курбан Омаров рассказал на своей странице в Instagram. Бизнесмен опубликовал видео, чтобы показать свои умения в прыжках в воду. Ксения Бородина также прыгнула с борта яхты, однако муж, по его словам, не успел запечатлеть это сальто на память.Поклонники тут же принялись хвалить Ксению Бородину и ее мужа за такое необычное времяпровождение, а также попросили и дальше делиться с ними интересными рассказами и видео.