Ксения Бородина и Курбан Омаров сделали сальто с яхты в воду в Таиланде
Ксения Бородина и Курбан Омаров продолжают наслаждаться отдыхом в Таиланде, недавно они отправились на прогулку на яхте, где даже сделали сальто в воду.
Об этом Курбан Омаров рассказал на своей странице в Instagram. Бизнесмен опубликовал видео, чтобы показать свои умения в прыжках в воду. Ксения Бородина также прыгнула с борта яхты, однако муж, по его словам, не успел запечатлеть это сальто на память.
Поклонники тут же принялись хвалить Ксению Бородину и ее мужа за такое необычное времяпровождение, а также попросили и дальше делиться с ними интересными рассказами и видео.
Об этом Курбан Омаров рассказал на своей странице в Instagram. Бизнесмен опубликовал видео, чтобы показать свои умения в прыжках в воду. Ксения Бородина также прыгнула с борта яхты, однако муж, по его словам, не успел запечатлеть это сальто на память.
"Ксюша тоже сделала сальто, но я по ошибке не нажал запись. Жалко что вы не увидели этот идеальнейший, неземной красоты прыжок",- написал Омаров в описании.
Поклонники тут же принялись хвалить Ксению Бородину и ее мужа за такое необычное времяпровождение, а также попросили и дальше делиться с ними интересными рассказами и видео.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:43