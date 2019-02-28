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Возлюбленная Леонардо Ди Каприо модель Камила Морроне восхитила общественность красивой фигурой

21-летняя возлюбленная знаменитого голливудского киноактера и продюсера Леонардо Ди Каприо Камила Морроне восхитила общественность красивой спортивной фигурой. Аргентинская модель попала в объективы папарацци во время прогулки по улицам Лос-Анджелеса.

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо модель Камила Морроне восхитила общественность красивой фигурой

Камила Морроне, снявшаяся фильмах «Жажда смерти» и «Мой личный Ривер» произвела неизгладимое впечатление на многих поклонников. На снимке пассия звезды фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Выживший» запечатлена в черных обтягивающих легинсах и белом топе с декольте и длинными рукавами. Во время съемки журналистов аргентинка разговаривала с кем-то по видеосвязи.

Избранница знаменитого сердцееда часто публикует в личном микроблоге Instagram яркие и впечатляющие кадры, где демонстрирует стройную, сексуальную фигуру. Несмотря на повышенный интерес к личной жизни, 21-летняя модель старается не афишировать свои отношения с Леонардо Ди Каприо и делится с подписчиками лишь снимками, посвященными работе или отдыху.
Возлюбленная Леонардо Ди Каприо модель Камила Морроне восхитила общественность красивой фигурой

Первые снимки с возлюбленной американской кинозвезды появились на обложке издания Vogue в Турции в 2016 году. Представительницу из мира красоты и моды обладатель многочисленных кинопремий заметил в 2017 году во время дебюта манекенщицы на благотворительном мероприятии итальянского дома Моды Moshino.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:27

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