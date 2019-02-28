Артем Сорока стал причиной раздора между Бузовой и Орловой





Участник "Дома-2" сам сочиняет и поет песни, чего нельзя сказать о поющей телеведущей Ольге Бузовой. Недавно проектант то ли в шутку, то ли всерьез признался Бузовой, что хотел бы строить с ней отношения.В этот момент камера сняла реакцию на сказанное Артемом Сорокой Ольги Орловой, что сразу принялись обсуждать поклонники. Многие подметили, что телеведущая то ли завидует коллеге, то ли тоже хотела бы получить хоть одно признание от проектантов.