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Артем Сорока стал причиной раздора между Бузовой и Орловой

Участник реалити-шоу "Дом-2" Артем Сорока стал причиной раздора между Ольгой Бузовой и ее коллегой Ольгой Орловой. Поклонники подозревают, что телеведущие завидуют талантам молодого человека.
Артем Сорока стал причиной раздора между Бузовой и Орловой

Участник "Дома-2" сам сочиняет и поет песни, чего нельзя сказать о поющей телеведущей Ольге Бузовой. Недавно проектант то ли в шутку, то ли всерьез признался Бузовой, что хотел бы строить с ней отношения.
Артем Сорока стал причиной раздора между Бузовой и Орловой

В этот момент камера сняла реакцию на сказанное Артемом Сорокой Ольги Орловой, что сразу принялись обсуждать поклонники. Многие подметили, что телеведущая то ли завидует коллеге, то ли тоже хотела бы получить хоть одно признание от проектантов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:41

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